史上最貴！「馬年紀念幣」每套2450元 漲幅逾3成





中央銀行今（6）日公布，第3輪生肖紀念套幣系列第10套「丙午馬年生肖紀念套幣」。本套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」配售5萬套及「臨櫃銷售」配售4萬套，不過因銀價飆漲，相較去年蛇年1900元貴了550元，每套售價新臺幣2450元，漲幅逾3成，創歷史新高。

央行提到，這次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」2種方式；網路預購者每人最多可申購5套，臨櫃購買者每人每次限購2套，民眾自2026年1月6日上午10時起至1月12日止可上網預購，或於1月29日起，前往台灣銀行各分行（簡易型分行除外）臨櫃購買。

廣告 廣告

央行指出，本套幣採銀幣（面額新臺幣100圓）及銅合金幣（面額新臺幣10圓）各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「馬」圖樣為主題，背面以「台北101跨年煙火」為主題；銅合金幣正面以幾何元素交織出馬匹形體為主構圖，背面則為部分上彩的「繡球花」。本套幣包裝盒設計典雅，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值；不過由於銀價飆漲，馬年紀念幣從去年蛇年1900元的價格漲到2450元，漲幅近3成，

央行說明，想要購買的民眾請於臺灣銀行「丙午馬年生肖紀念套幣網路申購系統」網站辦理預購，每人限申購1次。預購數量如超過配額，將進行電腦抽籤，並於1月13日14時公告中籤名單，同時開放中籤者繳款至1月19日15時30分止，逾期未繳款者視同放棄；完成繳款者，可於1月29日起1個月內赴預購時選定的臺灣銀行分行領取。網路預購的作業流程及詳細規定刊載於該網站，歡迎上網查閱。

（封面圖／中央銀行提供）

更多東森財經新聞報導



外送專法三讀通過 每單報酬保底45元

黃仁勳CES演講 曝新一代Rubin晶片已全面投產

記憶體之亂害到華碩手機？公司：今年確定無新機