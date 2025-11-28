史上最貴「1針1億元」罕病將納健保 衛福部12月新制搶先看
衛福部於28日公布12月生效的三項健保給付藥物新制，其中最受矚目的是台灣研發的罕見疾病AADC缺乏症基因治療藥物納入健保給付，一劑要價高達一億元，創下健保給付藥物單價最高紀錄。預估新制生效後第一年將有13名患者受惠，藥費約13億元，第二至五年每年新增5人，藥費5億元。
衛福部此次公告的三款藥品給付規定包括轉移性胰腺癌成人病人第一線治療藥物、停經後轉移性乳癌病人藥物，以及罕見疾病芳香族L-胺基酸脫羧基酶（AADC）缺乏症罕病新藥。其中AADC缺乏症藥物具有雙重意義，不僅代表台灣具備研發基因治療實力，更因其高昂價格創下健保給付新高。
衛福部長石崇良日前受訪時表示，AADC缺乏症是一種遺傳性罕見疾病，患者因AADC基因變異而缺乏多巴胺，進而影響大腦和神經系統正常功能，導致肢體不協調、無力等症狀，平均壽命僅7歲。台大醫院小兒部暨基因醫學部教授胡務亮團隊研發的基因治療製劑，臨床試驗顯示可讓患者壽命延長至超過20歲，該技術後續技轉給美國藥廠，一劑要價近一億元。
健保署指出，AADC缺乏症新藥採暫予支付方式，受益對象為18個月以上未滿6歲、具有嚴重表現型的芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症患者。從臨床意義來看，這是為滿足臨床需求，且為唯一治療該疾病的基因療法。
該藥物終生僅需施打一次，但考量到藥品需由腦殼注射且危險性高，健保署已訂定嚴謹的執行醫院及手術醫師資格標準。患者必須經過健保署審核同意後，依個案申請特殊專案審查，符合給付規定才能用藥。此外，衛福部同時公告的其他兩項藥物新制，也將為癌症患者帶來新的治療選擇。
延伸閱讀
教宗示警：「第三次世界大戰」已零星展開 人類岌岌可危
東區排隊名店「吾二酸菜魚」熄燈！ 業者轉型個人鍋物
藍委籲福島食品標產地 卓榮泰：日本禁止的台灣不可能吃到
其他人也在看
一生只有200萬顆腎絲球！最傷腎10大食物出爐 「第1名跌破眼鏡是它」早餐穀物也中
台灣是全球洗腎人口比例最高國家之一，無論是吃的還是喝的，還是從早餐到宵夜，只要踩雷，恐怕都是默默摧毀腎臟的「隱形凶手」。對此，腎臟科醫師洪永祥就公開國人最常吃、卻最傷腎的10大食物榜單，第一名是國人最愛的手搖飲珍珠奶茶。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
食道癌為什麼發現的時候都已是末期？醫師盤點6大早期症狀：只要一出現，千萬快就醫！
食道癌好發於50-70歲的中老年人，男性比較容易得到食道癌，從2014年的癌症公報來看，食道癌發生率的排名於男性癌症為第6位，而在女性癌症則跑到了第26位；食道癌死亡率排名於男性癌症為第5位，女性癌症是排到第21位。男女差距挺大的。所以，各位男性，請注意了！食道癌是個你務必要認識的癌症。幸福熟齡 ・ 2 小時前
久坐超傷身、奪命！研究揭「1物」真可補救：讓血管有彈性
久坐已成為現代生活的日常，而久坐已被確定會增加死亡率、心血管疾病、代謝疾病等。食安專家韋恩（楊世煒）表示，一項研究發現，可可黃烷醇可以抵銷久坐造成的傷害。黃烷醇是類黃酮的一種，是植物多酚的一員，常見於茶、無糖可可、莓果類、蘋果、李子、堅果等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
常喝「這1種咖啡」黃斑部病變風險暴增7倍！國際研究證實 尤其2種人更危險
便利商店貨架上琳瑯滿目的即溶咖啡，是上班族快速提神的救星。然而，2025年6月發表在國際期刊《食品科學與營養》的最新研究結果顯示：習慣飲用即溶咖啡的人，罹患乾性老年黃斑部病變的風險比一般人高出近7倍。這項由中國湖北醫藥大學主導的研究，分析了超過50萬人的基因數據，透過孟德爾隨機化等先進統計方法，首度證實即溶咖啡與眼部退化性疾病之間存在因果關係。 因為製程差異 決定傷害程度 為什麼同樣是咖啡，偏偏即溶咖啡特別傷眼？研究團隊將參與者依飲用習慣分為即溶咖啡、研磨咖啡與低咖啡因咖啡等3組，結果發現只有即溶咖啡組顯示出與乾性黃斑部病變的顯著關聯，每增加一個標準差的飲用量，風險就增加6.92倍，而其他類型咖啡則未出現類似風險。研究顯示，其關鍵在於製造過程的高溫濃縮步驟，即溶咖啡需先萃取成濃縮液，再經噴霧或冷凍乾燥製成粉末，此過程會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯醯胺和晚期糖化終產物等有害化合物；因此，即溶咖啡的丙烯醯胺含量平均達每公斤358微克，是新鮮研磨咖啡179微克的約2倍。這些物質會結合視網膜細胞上的受體，啟動發炎反應與氧化壓力，破壞血視網膜屏障，逐步損害負責精細視覺的黃斑部細胞。此外，還有常春月刊 ・ 7 小時前
Joeman減重30kg！每天168斷食仍反彈復胖 揪出1關鍵問題：自己都沒意識到
YouTuber Joeman近年減肥有成，從原先超過100公斤，瘦到現在健康的71公斤，付出不少努力。他日前拍影片分享心得，坦言減重過程並非一帆風順，中間一度復胖，後來才發現除了運動、飲食之外，原來「壓力」對體重的影響也很大，若想減肥成功，也不能忽視心理上的健康！姊妹淘 ・ 1 天前
更年期瘦不下來？努力運動反更胖？ 營養師揭「體脂不降真相」：這個沒吃夠
你是不是也有這樣的困惑：明明每天努力跑步，體重計卻紋風不動，甚至體脂率還居高不下？這也是許多更年期女性都面臨的真實困境，究竟該如何透過正確方法，成功告別「越跑越胖」的魔咒？ 跑步無效？ 更年期體重停滯的秘密 營養師媽媽曉晶的生活筆記分享，C小姐的故事是個典型。50多歲的上市公司副總，工作忙碌卻堅持運動。她每週慢跑三次，堅持三年。然而，她的體脂率幾乎紋絲不動，體態也沒變。這背後有更年期特有原因。C小姐飲食清淡，卻因蛋白質不足，導致肌肉量低、基礎代謝率下降。偶爾進健身房，也僅限於輕型機械訓練，對增肌幫助有限。根據《Maturitas》在2025年的研究顯示，停經後女性若能持續進行阻力訓練，不僅體能活動水準能顯著提高，甚至能在兩年後維持效果 。這說明：跑步雖能提升心肺，但缺乏重量訓練，就難突破代謝低谷。 為何單靠跑步難以瘦身？ 科學告訴你 運動研究證實：單一有氧運動無法顯著增加肌肉量。更年期後，荷爾蒙變化使脂肪易集中腹部，這就是許多女性「小腹難瘦」的原因。根據《Geroscience》在2025年的實驗，阻力訓練能讓女性肌肉蛋白質合成率增加47%，改善肌力與肌肉量，提升總瘦體重2%！想有效燃常春月刊 ・ 1 天前
不是芭樂！每天一杯「超級水果」能抗三高和減脂：半年降心血管風險15%
隨著年齡增長，不少人開始面臨腰圍增加、血壓波動、血糖升高等「中年三高」問題，而這些症狀背後常隱藏著一個無聲的健康威脅。對此營養師建議，可以從選對食物下手，並最新研究顯示，指出酸甜可口的「藍莓」是超級水果，可能成為對抗代謝症候群的天然利器，且豐富的花青素與多酚成分，為健康提供多層次守護！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
女星年初檢查正常年底卻變乳癌 自曝乳癌無法完全治好！醫揭2種乳癌長超快
在經典韓劇《順風婦產科》中飾演美月媽媽的58歲女星朴美善，今年2月無預警暫停活動，時隔半年才證實罹患乳癌。近日她在劉在錫節目中首度露面，坦言8次化療中，竟有4次併發肺炎，身心俱疲，更表示已做好「無法完健康2.0 ・ 1 天前
別花冤枉錢！狂吃保健食品恐弄壞身體 醫揭「3大常見」錯誤行為
糖尿病已成為新國病之一，據統計全台破250萬人罹患，約每10人就有1人，代謝問題與糖尿病風險正在快速擴大。許多民眾開始尋求許多坊間「食療」來調理，不過醫師也提醒，坊間偏方有些可能是錯誤且不實，並列出忽略產品標示等常見三大錯誤，若長期使用恐增加其他疾病風險。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
47種藥退出台灣 藥師曝「眼藥水停產名單」嗆賴1.25兆：醫療不救？
食藥署統計，截至今年9月底，已有47項藥品退出台灣市場，包括高血壓、降血脂、抗憂鬱等慢性病常用藥，引發缺藥疑慮。衛生福利部長石崇良雖澄清，這些品項指是藥廠依規定提前半年通報，並不等於即將缺藥，大多也已有替代選擇。但藥師林士峰仍感嘆，醫療逐漸崩壞，忍不住開罵。中時新聞網 ・ 1 天前
「惡性腦瘤名醫」馬辛一驚傳病逝 三總：以家屬回應為主
三軍總醫院神經外科部腦腫瘤學科主任馬辛一驚傳病逝，震驚醫界。馬辛一為惡性腦瘤手術專家，本月初才獲頒腦中風學會終身成就獎，近期因車禍導致腰椎受傷住院，原本病情穩定，不料卻傳出病逝消息，引發醫界友人紛紛表達不捨與哀悼。中天新聞網 ・ 1 天前
凌晨3至6點最危險！睡夢中猝死多與「心律不整」有關
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式，然而，這個死亡方式背後往往潛藏著可預防的心臟危機。中天新聞網 ・ 2 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 1 週前
翁日吞20顆保健品 醫胃鏡一照食道出事了
[NOWnews今日新聞]一名70歲老翁為了保養身體，每天服用20多顆保健品，卻發生胸痛、吞嚥不適，就醫檢查發現食道中段潰瘍。醫師提醒，不論是服藥、吃保健食品，都是要追求健康，在吃的過程中要注意吃的方...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
每天狂吃1萬大卡！健身網紅睡夢中「心臟驟停」猝死 享年30歲
恐怖！俄羅斯一名30歲的健身教練網紅努揚津（Dmitry Nuyanzin）為了推廣新的減肥計畫，因此連續數週每天攝取過1萬卡的卡路里，試圖增重50多磅（換算超過22公斤）。沒想到在增重過程中他感到身體不適，因心臟驟停在睡夢中過世。鏡報 ・ 1 天前
名醫馬辛一驟逝 學長揭為人：許多年輕醫師難接受
三總神經外科部腦腫瘤學科主任、惡性腫瘤手術名醫馬辛一近日傳出病逝的消息，讓醫界相當不捨。出身三總的台北醫學大學神經外科教授蔣永孝，同時也是馬辛一的學長，回憶他過去都是以患者為主，在照護病友上非常認真，許多年輕醫師聽到他離世的消息，都難以接受。中時新聞網 ・ 8 小時前
心情差、沒動力？小心大腦少了快樂原料 權威醫曝光影響情緒三大營養素
「我們的快樂，不只是心理問題，也跟每天吃什麼有關！」我國基因權威張家銘醫師表示，有許多民眾常會覺得每天提不起勁，甚至沒什麼動力，什麼事都不想做，第一直覺會想：「我是不是得了憂鬱症？」但醫師指出，其實有個常被忽略的關鍵，那就是飲食。張家銘醫師進一步解釋，若飲食出了問題，那大腦根本就沒有快樂原料可用，近年研究顯示，營養攝取與大腦神經傳導物質的平衡密切相關。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
男童雙腿小血斑點 竟是免疫性血小板低下紫斑症
好醫師新聞網記者曾美晴／彰化報導 圖：病童身體出現小血點／彰化醫院提供 8歲陳姓男童全身皮膚無故出現密密麻麻的小血斑點，隨後剔牙弄傷牙齦竟血流不止，嚇得嚎啕大哭好醫師新聞網 ・ 1 天前