史上最軟爛的狗？白柴整天躺沙發 主人笑稱：像在伺候皇帝

火報記者 洪瑜蓉 / 綜合報導

近日一名飼主分享自家狗狗的軟爛性格引起網上熱議，一隻名叫「歐歐」的白柴犬整日癱在沙發床上，對家中的任何事物都提不起興趣，不僅吃飯要主人親自餵食，就連剪指甲這件對於多數狗狗聞之色變的大事都毫無反應，神情淡定到彷彿進入省電模式，讓網友直呼「第一次看到這麼隨緣的柴犬」。

據了解，這隻白柴犬「歐歐」今年已經8歲，是家中出了名的佛系代表，平日裡通常都趴在客廳的沙發床上，除了上廁所以外幾乎不曾離開，甚至連吃飯喝水也需要主人親自將食物放在牠的面前親自餵食，讓人很難想像當牠獨自在家的情況。

(示意圖/Unsplash)

當天飼主準備替「歐歐」修剪指甲時，原以為多少會出現抗拒或掙扎，沒想到牠還是直接側躺在沙發床上，四肢自然攤開、眼睛半閉半睜任由主人操作，過程中幾乎一動也不動，看起來像是已經睡著，完全顛覆一般人對柴犬「固執又有個性」的印象。

對此飼主笑說，雖然「歐歐」平時性格就相當慵懶，屬於「能躺就不坐、能睡就不醒」的類型，也不喜歡在沙發床上睡覺時被打擾，但卻對家人們十分包容，無論是梳毛、剪指甲都能配合，甚至連美容院的造型師也大讚牠的完美脾氣。