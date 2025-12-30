史上最近本島！共軍27枚火箭彈 10發落在台南西方50海浬處

大陸「正義使命-2025」軍演今（30）日進行實彈射擊，國防部新聞稿指出，今天自早上9點起，共軍福建地區遠火部隊，針對其所劃設北部目標區，進行一波實彈射擊，落彈區散布在我24浬線周邊。而在今天下午，國防部召開記者會，期間透露，這次共軍共發射27枚火箭彈，其中有10枚落在台南西方約50海浬處。

國防部今天下午召開記者會，情報次長謝日升說明，截至今天下午3點，共計偵獲71架次共機，其中35架次逾越中線，進入北、中、西南空域；共艦方面偵獲13艘，其中11艘進入24海浬；公務船15艘（海警船11艘、公務船4艘），其中8艘進入24海浬。另外，在今早9點至下午1點，共軍在福建平潭實施多管火箭射擊，向基隆北方與台南高雄以西的演習區域共計發射27枚火箭彈。

媒體詢問，共軍27發火箭彈的落點是否為最接近本島的一次？謝日升回應，共軍火箭彈的落點的確比較接近台灣，也在24海浬內，「這個是事實」。他指出，國防部掌握，第一波次17枚火箭彈為早上9點從福建平潭發射，彈落區在基隆東北方約70浬；第二波次10枚火箭彈從福建泉州石獅發射，彈落區位於台南西方約50海浬處，位於24浬鄰接區與12浬領海之間，並未飛越台灣。

