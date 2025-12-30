史上最近！中共對台射擊27枚火箭彈 部分落彈點位於24海浬內

中共東部戰區宣布發動「正義使命-2025」圍台軍演，國防部今（30）日下午召開臨時記者會，國防部指出，共軍從今日上午9點到下午1點之間，從福建平潭對北部第一操演區和台南高雄以西的第三操演區，進行2波火箭實彈射擊，總計射擊27枚火箭。

共軍於我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。（國防部提供）

國防部情報次長謝日升中將表示，共軍於上午9時至下午1時，由福建平潭、石獅區域，向台灣北部（17枚）、西南海域（10枚）射擊共2波次多管火箭，共計27枚。

另外，統計自今日上午6時起至下午3時止，偵獲71架次共機，其中35架次共機逾越台灣海峽中線進入北部、中部及西南空域；另有共艦13艘（11艘進入鄰接區）、海警公務船15艘（含外離島，其中8艘進入鄰接區），及位於西太平洋的兩棲攻擊艦編隊4艘。

謝日升表示，此次實彈演習，尤其是下午偵獲的落彈點確實比較接近台灣，並在24浬內，相較過往更接近台灣，這是事實。他指出，中共射擊2波次，第1波次為上午9時從福建平潭射擊17枚，落彈區於基隆東北方70浬、無飛越台灣上空；第2波次於下午1時，從福建泉州石獅射擊10枚，落彈區於台南西方50浬。

謝日升表示，這一次的針對性軍演不僅僅是恫嚇台灣，也嚴重的影響國際的航班，根據交通部民航局所公布的資料，今日過境我們飛航情報區的受影響的班次是941班次，此外還有在演習區裡面，也有一定數量的商船跟漁船在那邊作業。

