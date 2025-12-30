史上最近！中共火箭彈落點距台南僅50浬 海軍證實對共艦防禦示警

共軍於我周邊海域從事「對台針對性軍演」概況。(記者方瑋立攝)

〔記者方瑋立／台北報導〕中共東部戰區今(30)日對台實施針對性實彈軍演，國防部證實，共軍今日發射的兩波次、共27枚多管火箭，其中第二波落點位於台南西方約50浬處，已進入我國24浬鄰接區內，是歷來軍演「距離台灣本島最近的一次」。此外，針對網傳我海軍班超艦使用火控雷達鎖定共軍烏魯木齊艦，海軍司令部雖未正面承認「鎖定」，但強調已採取「防禦性示警」的必要措施。

​彈落點進逼24浬鄰接區 意在「內水化」

​情次室次長謝日升中將指出，今日中共分別於上午9時及下午1時發動兩波多管火箭射擊。第一波17枚由福建平潭發射，落於基隆東北方70浬外；但第二波10枚由福建泉州石獅發射，落點精準位於台南西方約50浬處。

​謝日升解釋，該落點位於我國24浬鄰接區與12浬領海之間，雖然未飛越台灣上空，但確實是歷次軍演中對台灣陸地最具壓迫感的一次。他分析，共軍此舉意在傳遞「將台海視為其內水」的政治訊號，並測試國軍底線。

針對此威脅，作計室次長連志威中將表示，國軍防空警報發放有嚴謹規範，若研判落點對本島無直接危害，則以雷達嚴密監控為主，並未達到發送防空警報(手機簡訊)的標準。

​近距交鋒 班超艦傳雷達鎖定烏魯木齊艦

​在海上對峙方面，今日傳出我國海軍成功級巡防艦「班超艦」與中共052D型驅逐艦「烏魯木齊艦」近距離對峙，且班超艦疑似開啟火控雷達(射控雷達)鎖定對方，引發高度關注。

​對此，海軍司令部參謀長邱俊榮中將回應時並未否認使用雷達鎖定，而是強調當共艦進入我24浬鄰接區時，國軍皆依「突發狀況處置規定」應處。

邱俊榮指出，班超艦對進入24浬的共艦實施了「必要的防禦性示警」，這是為了確保我方安全的標準程序。

當媒體追問「火控雷達照射」是否屬實及其軍事意涵時，邱俊榮表示，詳細執行細節涉及作戰安全與機密，保留說明空間，但也重申國軍「不升高衝突、不引發爭端」的原則，所有動作皆為防禦性質。

​941架次國際航班受擾 意圖經濟封鎖

​除了軍事對峙，本次軍演對民生經濟的衝擊亦相當顯著。謝日升引述民航局數據指出，受中共劃設7個演習區影響，今日過境台北飛航情報區的國際航班中，高達941架次被迫調整航路進行避讓。這不僅增加航空公司成本，更對東亞繁忙的空中交通造成嚴重干擾。

​國軍採「彈性編組」 應對持久戰

​面對中共頻繁的「灰帶」襲擾與針對性軍演，外界關心國軍是否全軍停止休假？作計室次長連志威澄清，國軍採取「彈性兵力編組」，依據敵情威脅程度調整。

​連志威說明，目前啟動的「立即備戰操演」，是將中共軍演視為實戰化訓練機會，重點在於應變中心開設、戰備部隊就位及關鍵基礎設施防護。為了維持長期抗戰的韌性，國軍並未實施全軍動員或全面召回休假官兵，而是由各級主官依任務需求進行調配，避免部隊過度疲勞，以確保持續戰力。

謝日升強調，截至下午6時中共兵力仍在台海周邊，即便宣告演習結束，國軍也不會掉以輕心或鬆懈。

