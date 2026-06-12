史上最重！酷澎爆洩3750萬人個資「還偷調足跡」 遭南韓重罰百億台幣

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[FTNN新聞網]實習記者盛琳／綜合報導

南韓個人資訊保護委員會於11日對電商巨頭酷澎（Coupang）祭出鐵腕處分，針對其去年外洩3,750萬名用戶個資、以及擅自收集會員網路活動紀錄等違法行為，合併處以6,246億8,100萬韓元（約新台幣138.8億元）巨額罰款。這不僅創下南韓對單一個資外洩事故的最高罰款紀錄，也是該國史上對企業開出的最大個資罰單。

南韓電商巨頭酷澎因安全疏漏導致3,750萬人個資外洩，並違法收集百萬用戶網路足跡，遭南韓官方重罰營收1.4%、約138.8億元台幣。（圖／翻攝自FB@Coupang 酷澎）

據「韓聯社」報導，主管機關認定酷澎在密碼金鑰管理及存取控制上存在嚴重疏漏，因基本安全體系不完善導致高達3,750萬名用戶個資外洩，對此處以4,235.75億韓元罰款。此外，酷澎更被查出在缺乏法律依據下，擅自收集約1,117萬名用戶造訪他家網站與App的線上軌跡，並在可識別身分的狀態下存入資料庫，遭另行處分2,011.066億韓元罰款。據路透推算，總罰款金額已相當於酷澎去年營收的1.4%。

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調查報告同時指出，酷澎還違反了資料外洩通報與銷毀個資的義務，甚至侵犯個資保護負責人（CPO）的獨立性。首爾IM證券評估，酷澎目前掌控南韓約40%的物流市場，高居業界之冠。監管機構直言，酷澎憑藉龐大的客戶資料庫實現電商業務大幅成長，卻缺乏建立相應的訊息保護與管理系統。

對此裁決，酷澎發表聲明深表遺憾，認為監管機構未能充分體現公司為防止二次損害所採取的積極措施，但仍就此次事件引發的用戶與大眾擔憂致歉，並承諾將努力重拾信任。目前南韓個人資訊保護委員會已發出整改令，要求酷澎全面加強安全措施、保障CPO職責、並改善會員退會的個資處理系統，官方將在3個月內追蹤確認改善執行結果。

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