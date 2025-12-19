史上最長寒假來了！台大等8校放65天 從耶誕放到春節

台大、台師大等8校因採16週學期制，本學期提早結束，12月22日起正式放寒假。（示意圖／Unsplash）





史上最長寒假正式登場！台大、台師大、台科大、政大、中央、清大、陽明交大及屏東大學等8校，因推動16週學期制、課程提早完成，自12月22日起開始放寒假，直到2026年2月23日第二學期開學，前後合計休假長達65天，從耶誕一路放到春節，也讓不少其他大學學生直呼羨慕。

這波超長寒假主要與學期制度調整有關。上述8校因本學期於9月1日開學，16週課程已提前結束，校方因此依教學規畫讓寒假比往年更早開始。再加上明年2月碰上春節連假，開學日順勢延後，使整體假期被拉長，天數甚至超過中小學暑假。

教育部則表示，已在今年7月修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可依教學需求彈性調整寒暑假起訖日，只要經校內行政會議審議通過即可辦理，以回應各校不同的學期安排與課程設計。教育部也在10月、11月召開諮詢會議，建議學校在假期相對增長的情況下，可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等方式，讓學生假期不只是休息，也能延伸學習與累積經驗。

