史上最長寒假來了！ 台大等8校明起「連休65天」





史上最長、也最早開始的寒假正式登場。台灣大學、台師大、台科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8所國立大學，自9月1日開學，配合一學期16周新制，已於19日結束，自明（20）日起開始放假，並於22日正式進入寒假，直到明年2月23日第二學期開學，假期長達65天，創下國內大學寒假最長紀錄。

為與國際學制接軌，台大、台師大、台科大等3所台灣大學系統學校，率先推動一學期16周制度，近年陸續有其他國立大學跟進。教育部統計，114學年共有12所國立大學採行16周制，包括台灣大學、台北大學、台師大、台科大、清大、陽明交大、中興大學、暨南大學、政大、中央大學、中山大學及屏東大學。其中，因開學時間較早，上述8校率先迎來超長寒假。

廣告 廣告

這段假期橫跨聖誕節、農曆春節與寒假，甚至超過中小學的暑假長度，也引發其他仍採18周制學校學生羨慕直呼「好爽」。有外校學生表示，若未來也改為16周制，將能更彈性安排打工、實習或進修，讓假期更有價值。

對此，教育部說明，已於今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可因教學需要調整寒暑假起訖日期，只要經校內行政會議審議通過即可實施，以回應各校在課程安排與國際接軌上的實務需求。

教育部也指出，隨著寒暑假時間相對拉長，已在10月30日及11月27日召開學校諮詢會議，形成共識，鼓勵各校透過實習、交換學生、研究計畫、跨校選課或彈性課程等方式，確保學生在長假期間仍能獲得持續且多元的學習資源。

（封面圖／翻攝自Google Maps）

更多東森財經新聞報導



史上最長寒假！ 「8所大學」12月就放假 爽放65天

小孩爽放21天！家長炸鍋了：多達15天要上班沒人顧

單日13.5萬旅客塞爆！ 網驚「什麼大日子」桃機回應了