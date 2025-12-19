史上最長寒假來了！台大等8校「明起放65天」 學生嗨喊爽翻

（記者張芸瑄／綜合報導）下週四就是聖誕節，但包括台大在內的8所大學，由於採用「一學期16週制」，明（20）日起開始放假，下週一（22）正式進入寒假模式。若加上前後週末與春節連假，學生們將享有長達 65天的超長假期，堪稱史上最早、最長的寒假，也讓其他學校學生直呼：「羨慕爆了！」

台大、台師大、台科大等三校為台灣大學系統，2022年起為與國際學制接軌，將一學期調整為16週。教育部統計，今年共有12所國立大學採行此制度，包括台大、台北大學、台師大、台科大、清華大學、陽明交通大學、中興大學、暨南大學、政大、中央、中山與屏東大學。

圖／學生們將享有長達 65天的超長假期，堪稱史上最早、最長的寒假。（翻攝 Google Maps）

其中台大、台師大、台科大、政大、中央、清大、陽明交大與屏東大學等8校，因9月1日就開學，16週課程已於昨日結束，因此將於12月22日正式放寒假。由於第二學期預計2月23日開學，等於能連休 整整65天，超越以往任何一個學期假期。

對此，教育部表示，今年7月已修訂《各級學校學生學年學期假期辦法》，放寬大專校院可依教學需求調整寒暑假起訖日期，經校內會議通過即可實施。

教育部並指出，寒暑假時間延長後，學校可透過實習、交換、研究、跨校選課等多元方式安排學習，讓學生在超長假期中仍能持續進修與探索，兼顧彈性與學習效益。

不少未採16週制的學生則羨慕不已。就讀台東大學的大學生表示，「太爽了！希望我們學校也能跟進16週制，這樣寒假就能安排更多打工與學習計畫。」

