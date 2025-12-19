史上最長寒假來了 12所大學採「16週上課制」學生爽放65天

【緯來新聞網】隨著2025年即將結束，許多大專校院陸續進入寒假，不少學生迎來史上最長假期。由於採行「16週上課制」的學校本學期提早結束課程，自12月20日起陸續停課，最快於12月22日正式放寒假，若將前後的週末與春節假期合併計算，部分學生寒假長達65天，創下國內歷年寒假時間新高紀錄。

12所大學採「16週上課制」，包括台大。（圖／翻攝Google Maps）

為與全球高教體系同步，台灣大學、台灣師範大學與台灣科技大學三校自2022年起組成「台灣大學系統」，率先調整學期制度，將原本每學期18週授課縮短為16週，課程則透過密集排程來維持學分與時數的完整性。台灣大學預計將於12月20日召開本學期最後一次校務會議。



此制度漸獲其他學校響應，根據目前統計，114學年度已有包括國立清華大學、陽明交通大學、中興大學、政治大學、中央大學、中山大學、台北大學、暨南大學與屏東大學等共12所國立大學加入16週制行列。由於農曆春節假期落在2026年1月底，進一步延長寒假時間，引發網路社群熱烈討論。



不過仍有過百間公私立大學持續採行18週授課安排，這些學校預計於2026年1月中下旬才放寒假。不同校系間的放假時程差距，引起不少學生在社群上直言「假期落差太大」，認為同為大學生卻享有截然不同的休假權益。



針對此現象，教育部表示，大學學期長短屬於各校自主範疇，只要依據《大學法》規定，每學分授課時數達18小時以上，各校可依實際教學及與國際學術交流的需求，自行安排學期週數與假期規劃。無論採用何種制度，均應保障教學品質與學生的學習權利。



教育界觀察指出，隨著頂尖國立大學逐步採行16週制度，未來是否會帶動整體高等教育體系調整，並影響不同學制間的課業壓力與教育資源配置，仍需持續關注與討論。

廣告 廣告

更多緯來新聞網報導

今森茉耶未成年喝酒又捲不倫戀 被節目除名、公司解約

告五人閉關錄新專輯偷放風 直奔高雄監工「里程碑」