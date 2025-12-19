史上最長寒假來了！ 8所大學明起放65天

台大、台師大、台科大、政大、中央大學、清大、陽明交大、屏東大學等8所學校，因9月1日開學的16周課程已在昨天結束，明（20日）起開始放假。

台灣大學。（示意圖／中天新聞）

教育部修正「各級學校學生學年學期假期辦法」後，114學年共有12所國立大學實施一學期16周制度。其中，台大、台師大、台科大、政大、中央大學、清大、陽明交大、屏東大學等8所學校，因為16周課程已在昨天結束，明天起開始放假，22日正式進入寒假，假期將持續到2月23日第二學期開始，時間長達65天，也創下史上最長且最早的寒假紀錄。

廣告 廣告

教育部說明，已在114年7月17日修正發布相關辦法，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經過校內行政會議審議通過即可辦理，以回應學校教學與學期安排的實務需求。

教育部也提到，114年10月30日及11月27日召開的學校諮詢會議中形成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等多元方式，提供學生持續且充足的學習資源。

上述8所學校放假時間長達65天，也讓不少其他學校的學生羨慕不已。

延伸閱讀

超商「10元爽喝咖啡」限時3天 指定飲品買12送6

財政部曝「普發現金」作業順利 41%民眾選登記入帳

今明雨彈襲東半部「下到發紅」 週日又有冷空氣南下