史上最長寒假怎麼過 新北推出「FUN寒假任務」

教師引導學生寒假時參加Fun寒假活動

教師平時即運用親師生平台進教學

自然科使用學習平台紀錄實驗歷程

教師引導學生使用因材網e度陪有學生自主學習的能力

史上最長寒假登場，孩子的學習節奏更需要有效率的安排，因此新北市教育局推出深受學生歡迎的「FUN寒假任務」，自即日起至3月1日，學生只要登入親師生平臺就能參與多元線上自主學習任務，從學科問答到趣味知識闖關，完成任務可累積「積點趣」點數兌換好禮，讓孩子用努力替自己「賺」一份新年禮物，也邀請家長一起加入，讓寒假成為更有意義的親子時光。

「FUN寒假任務」整合多個熱門學習資源，讓孩子依自己的興趣及專長自由選擇主題。以PaGamO平臺為例，除學科任務外，設有法律常識、環保知識等素養題庫，透過闖關佔領的遊戲機制提升學習動機；聯合學苑的「自然知識王」以淺顯文字帶入時事與科普議題，讓孩子在挑戰中理解自然觀念與科學思維；均一融合教育平臺則提供學科與素養課程影片，搭配限時徽章任務，延續孩子的學習熱度，寒假也能保持自主學習的節奏。

海山國小楊馥嘉老師表示，寒假最怕出現「學力失落」，但用對方法，孩子反而更願意主動複習。「FUN寒假任務」讓學生在趣味闖關中完成複習，開學不會「腦袋空空」；海山國小郭子芃同學也分享，這是最有趣的寒假作業，不只複習功課、學到網路知識，還能和家人一起分享、一起闖關。