史上最長寒假怎麼過？「新北有課UKO」邀排球甜心廖苡任開講

曾是國家隊熟面孔的「排球甜心」廖苡任，接受新北市青年局邀請，於115年1月31日開講。(新北青年局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

史上最長寒假，你規劃好了嗎？新北市青年局學習品牌「新北有課UKO」，明（115）年1月至2月精彩系列課程開放報名！首場名人講座邀請「排球甜心」廖苡任開講，分享她從十字韌帶斷裂、被迫離開球場到完成旅日圓夢的堅韌故事。同時，新北有課UKO也為想經營YouTube、打造個人品牌的青年，量身打造品牌經營與多媒體影像實務課程，讓青年朋友在寒假期間持續累積實力、探索更多可能。歡迎有興趣的青年朋友踴躍報名參加。

廣告 廣告

新北市青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」名人講座的核心精神，是透過不同領域的職人故事，讓青年能夠看見更多職涯發展的可能性。即將到來的115年，也規劃開設各種名人講座與專業課程，持續陪伴青年探索職涯、培養職場即戰力。這次廖苡任的名人講座深受歡迎，報名2日即吸引200人參與，因此特別加碼報名名額至350人，請青年朋友把握最後參與機會喔！

新北市青年局指出，本次名人講座將在明（115）年1月31日於新北市政府507會議室舉辦，由中華隊世大運掌旗官廖苡任，以「每一次起跳都有理由：廖苡任的排球人生路」為題，分享她從國中投入排球運動以來，一路成長與淬鍊的歷程，並曾多次獲得HVL高中聯賽及企業排球聯賽最佳舉球員殊榮。

青年局提到，廖苡任於大學時期因十字韌帶斷裂被迫暫別球場，差點錯過世大運國手選拔，在歷經長達9個月的復健與心理調適後，成功重返賽場。去（113）年更勇闖日本V聯賽，今年則回到台灣，在企業排球聯賽隊伍中擔任隊長。排球不僅是一項運動，更成為廖苡任重要的人生力量，她將於講座中分享，如何以排球精神「飛べ」（Tobe!）面對人生各種挑戰。

新北市青年局表示，為讓青年有更多探索職涯的可能，在今年寒假特別針對年輕人關注的自媒體創作者職涯，推出貼近青年需求、強調實務導向的系列課程。另也以「個人品牌力」為核心開設職涯實務課程，涵蓋品牌文案、LINE OA引流設計與品牌經營實戰，協助青年掌握從內容溝通到品牌策略的實務技巧，增強在求職、接案、跨域轉職等的專業能見度與競爭力，歡迎大家踴躍至新北市青年局官網報名。

「新北有課 UKO」是新北市青年局專為18至40歲青年設計，服務對象涵蓋學生、社會新鮮人、轉職青年與創業者。不只是開課平台，而是串連培力課程 、 職涯諮詢與實習體驗的完整職涯成長路徑，讓青年從學習到就業都能獲得支持，找到理想方向與職場定位。