史上最長寒假怎麼過？「新北有課UKO」邀排球甜心廖苡任開講

廖苡任為臺灣女子排球選手，曾加入日本V聯賽福岡自由快樂，現為臺灣企業排球聯賽臺北鯨華隊長。（新北市青年局提供）

記者蔡琇惠／新北報導

史上最長寒假怎麼過？新北市青年局學習品牌「新北有課UKO」一一五年一月至二月精彩系列課程開放報名！首場名人講座邀請「排球甜心」廖苡任開講，分享她從十字韌帶斷裂、被迫離開球場到完成旅日圓夢的堅韌故事。同時，新北有課UKO也為想經營YouTube、打造個人品牌的青年，量身打造品牌經營與多媒體影像實務課程，讓青年朋友在寒假期間持續累積實力、探索更多可能。歡迎有興趣的青年朋友踴躍報名參加。

新北市青年局長邱兆梅表示，「新北有課UKO」名人講座的核心精神，是透過不同領域的職人故事，讓青年能夠看見更多職涯發展的可能性。即將到來的一一五年，也規劃開設各種名人講座與專業課程，持續陪伴青年探索職涯、培養職場即戰力。這次廖苡任的名人講座深受歡迎，報名二日即吸引二百人參與，因此特別加碼報名名額至三百五十人，請青年朋友把握最後參與機會喔！

青年局表示，本次名人講座將在一一五年一月三十一日（週六）於新北市政府五０七會議室舉辦，由中華隊世大運掌旗官廖苡任，以「每一次起跳都有理由：廖苡任的排球人生路」為題，分享她從國中投入排球運動以來，一路成長與淬鍊的歷程，並曾多次獲得HVL高中聯賽及企業排球聯賽最佳舉球員殊榮。

廖苡任於大學時期因十字韌帶斷裂被迫暫別球場，差點錯過世大運國手選拔，在歷經長達九個月的復健與心理調適後，成功重返賽場。一一三年更勇闖日本V聯賽，今年則回到台灣，在企業排球聯賽隊伍中擔任隊長。排球不僅是一項運動，更成為廖苡任重要的人生力量，她將於講座中分享，如何以排球精神「飛?」（Tobe!）面對人生各種挑戰。