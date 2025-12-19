史上最長寒假開始了！8所大學「12/20起連放65天」 聖誕、跨年一路玩到2月底

隨著學期進入尾聲，多所國立大學學生即將迎來前所未有的長假！因配合學期制度調整，台大、台師大、台科大等8所大學，本學期課程已在12月中結束，從12月22日起正式放寒假，直到明年2月23日才開學，前後加上週末，假期長達65天，不僅創下歷年最長紀錄，也成為史上最早開始的寒假。

這波超長寒假，源自大學學期週數的變革。為與國際學制接軌，台灣多所國立大學陸續將原本18週的學期，調整為16週。根據教育部統計，114學年共有12所國立大學實施16週制，其中台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8校，因選擇在9月1日開學，16週課程較早結束，因此寒假從12月22日一路放到明年2月23日。

其餘同樣採行16週制的中興大學、中山大學、台北大學及暨南大學，因開學時間較晚，寒假則從12月29日開始，假期約58天，雖未滿65天，仍明顯比過往學年更長。

對於學期週數縮短的原因，相關資料指出，台灣過去多為18週制，但國外大學多落在15至17週之間，例如日本約15至17週、香港為16週、韓國約15週，相較之下，台灣課程週數偏長。自2022年台大率先試行16週制後，其他學校陸續跟進，希望降低課程疲乏感，並保留更多彈性時間供師生運用。

超長寒假的出現，也引發學生間的關注與討論。有仍採18週制的大學生直言羨慕，認為若未來改為16週制，將能更彈性安排打工或其他學習計畫。網路上也出現不同看法，有人支持16週制，認為時間運用更自由；也有人擔心課程壓縮後，學習節奏變得更緊湊。

對此，教育部表示，已於今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可因教學需要，調整寒暑假起訖日期，只要經校內行政會議審議通過即可辦理。教育部也在10月30日及11月27日召開學校諮詢會議，形成共識，建議各校因應寒暑假時間拉長，可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等方式，提供學生持續且多元的學習資源。

隨著65天寒假正式登場，這項學期制度調整，後續將如何影響學生學習與校園運作，也持續受到各界關注。

