「史上最長寒假」來了！連放65天引網友熱議

為了與國際學制接軌，台灣多所國立大學陸續將學期週數從原本的18週縮短為16週，也使得今年114學年度的寒假長達65天。近日，隨著學期進入尾聲，大學生在完成高壓的期末考後，將迎來「史上最長的寒假」。對此，對於該如何妥善運用假期，也引起外界討論。





根據教育部統計，截至114學年，台灣目前共有12所國立大學實施一學期16週制度。（示意圖／民視資料照）





根據教育部最新統計，截至114學年，台灣共有12所國立大學實施一學期16週制度。其中，台大、台師大、台科大、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8校，因選擇在114學年（2025年）的9月1日開始第一學期的課程，期末考訂於12月15日至19日之間，寒假將從12月22日（週一）開始放到2026年2月23日才開學。若加上寒假前的週末，實際放假天數多達65天，是史上之最。

對於學期週數從18週改成16週，也引發大學生正、反兩面的不同看法。（圖／翻攝自Dcard）

大學縮短學期週數的關鍵原因，在於與「國際學制接軌」。過去台灣的大學，一學期通常為18週制，而國外大學則多為16週，而在亞洲國家方面：日本普遍為15到17週、香港大學是16週、韓國的首爾大學則是15週，台灣的學期週數比大多數國家的學校都長。高教公會表示，此舉能減少教師備課時間，也能降低學生對課程的疲乏感，保留更多的彈性時間給教師與學生運用。

更有網友在Dcard上發起投票。投票結果顯示，支持將學期週數改成16週的學生占多數。（圖／翻攝自Dcard）

對此，有網友在Dcard上發起投票，好奇大家會支持學期週數16週還是維持18週。投票結果16週的占61%、維持18週的占21%、18%的人則選擇中立。支持16週的網友表示：「想學習的人可以自己讀課本，不會的內容寄信問教授或約office hour。想做研究或實習的人也有更多時間去運用。」；認為該維持18週的網友則表示：學期刪減成十六週真的會讓課程變得更緊湊，讓學生更沒時間讀書而已…」。





