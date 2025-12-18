史上最長寒假！兼職工作超過20萬個 住宿餐飲業兼職需求占一半
比去年多出一週、65天史上最長寒假即將到來！104人力銀行觀察，年底兼職市場同步升溫，全站有20.7萬個兼職工作，不僅比去年同期成長3.7%，工作機會更超越今年暑假，以住宿餐飲、批發零售、文教業為需求大宗，為學生與新鮮人提供多元入職的機會。
根據104人力銀行統計，2025年12月整體兼職人才需求持續暢旺，其中以住宿/餐飲服務業10萬個兼職工作機會持續居各產業之冠，徹底甩開疫情陰霾，人才需求為近兩年最多，判斷主因為年底聚餐、跨年與旅遊旺季接連登場，帶動餐飲與服務現場對短期人力的高度需求，成為寒假打工族最容易切入的工作選項。
人才需求其次為批發/零售/傳直銷業，兼職工作機會3.5萬個，反映歲末年終促銷、年節備貨檔期同步展開，實體與電商通路提前佈局銷售、理貨與包裝人力，迎戰年終大檔消費需求；文教業則以1.9萬個排行第三，隨著寒假將至，補習班、安親班與各式寒假營隊陸續啟動招生，帶動企業提前招募教學與活動兼職人力。
104人力銀行分析540篇實習打工故事，發現學生與社會新鮮人在實務現場面臨的挑戰，有29%認為「時間壓力與工作強度」居首位，其次11% 學生認為是「技術與工具門檻」，另有9%學生則認為是「協調溝通」，對於初次接觸職場的同學來說，既要在有限時間與龐大壓力下保持效率與品質，也要展現自身的專業技術，並能與不同職務、不同背景的工作夥伴協調溝通，都是考驗自身的主要關卡。
經歷困難與挑戰過後，學生在實習打工中獲得的成長學習，60%認為是「溝通協作」、32%「問題解決與主動性」，以及30%「梳理流程與效率」，例如學會站穩立場明確溝通，展現主動發現問題並歸納解方的積極態度，以及具有邏輯的梳理工作方法提升整體效率，甚至協助公司優化現有流程，都是透過實習打工經驗，帶給同學們的紮實收穫。
104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，近年兼職市場不只「量增」，更朝向「型態多元、能力導向」發展，從門市服務、專案接案到遠距協作，企業期待兼職人力不只是補位支援，而能在短時間內創造實質價值；建議學生與新鮮人把兼職視為職場練功的機會，除了評估工時與薪資，更應選擇能累積溝通、問題解決或專業技能的工作，並主動記錄學到的成果與挑戰，讓一段短期經驗，成為未來求職時可被清楚說明、真正加分的職涯資產。
