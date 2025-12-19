史上最長寒假！ 台大等8校放65天 從耶誕休到春節

台北市 / 綜合報導

不少大專校院改為學期16週制，因此寒暑假更長，包括台大、台科大、陽明交大等八所大學，將擁有長達65天的史上最長寒假。以9月1日開學的台大為例，12月22日就開始放寒假，一路放到明年2月23日才開始上課，再加上寒假開始前的週末，假期長達65天，將成為史上最長的寒假。

台大學生說：「太狠了，太狠了。」更狠的在後面。台大學生說：「(你們寒假很長嗎，幾號開始放)，其實今天就放了，(今天就放啦)。」就是今天就是今天，熬過睡不飽的期末考，最長的寒假就來了，一放就是65天，包括台大台科大陽明交大等8校，像台大行事曆從12月22日一路放到明年2月23日，各位同學明年見。

廣告 廣告

台大學生說：「(65天，你有想好做什麼)，其實是67天，(67天，你更多)，(算是你最長的寒假嗎)，對，找工作，找工作，吃住又是家裡，(對不對，淨賺這件事情就很好)，淨賺好爽，大部分在家裡耍廢，(睡到自然醒)，其實我平常就是這樣幹的。」

國中寒假輔導高中寒假輔導，大學寒假睡到飽，為了與國際接軌，讓外籍生能提早返鄉過節，台灣大學系統率先將學期縮短到16周，不少學校也跟進推動學期周數彈性，也創下大學史上最長寒假，但不只台灣，韓國大學寒假，一般分春秋兩學期，寒假從12月下旬放到2月底或3月初春季學期開學，最長到3個月。

日本大學分三學期制，寒假12月下旬開始至隔年1月中旬，約有2~3星期，涵蓋日本新年與成人節假期，美國大學寒假約放2到4星期，從12月中旬~隔年1月，不過頂尖大學因學制政策，短約16天長如MIT可達45天，英國大學採三學期制，寒假從12月中旬放到1月初，從12天到40多天不等，屬於耶誕節與新年假期的一部分，這次台灣部分的大學，放起超過兩個月的寒假，校方也希望學生自主規劃和學習，做自己時間的主人。

原始連結







更多華視新聞報導

史上最長寒假！ 台大等8校明起放寒假65天

8大學寒假12/22開始 實際可放65天歷年最長

大學寒假12月底開始 教育部：勿赴中國統戰交流

