史上最長寒假 台大等8校明起爽放65天

台灣大學等8所大學因實施學期制度改革，一學期縮短為16周，課程已於昨天（18日）結束，下周一（22日）起放寒假，等於從明天周六（20日）開始放假，一路放到明年2月春節連假，假期長達65天，成為史上最長、最早的寒假。

教育部今年7月修正「各級學校學生學年學期假期辦法」，114學年共有12所國立大學實施一學期16周制度，其中台灣大學、台師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8所學校，因16周課程已在昨天結束，明天起開始放假。

廣告 廣告

8所學校22日正式進入寒假，連同明年2月的春節連假，學生將於2月23日開學，總計假期長達65天，不僅是史上最長、最早的寒假，放假天數甚至超越中小學的暑假，讓其他學生羨慕不已。

對此，教育部表示，已在今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經校內行政會議審議通過即可執行。

教育部指出，今年10月30日及11月27日召開學校諮詢會議達成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等，提供學生持續且充足的學習資源。

更多中時新聞網報導

高三開學前 民眾提案學測8月考

經典賽》小葛入列 多明尼加打線更豪華

BWF年終賽》對石宇奇8連敗 周天成無緣4強