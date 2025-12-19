史上最長寒假！台大等8校連放65天 從聖誕放到春節

台大等八所學校22日起放最長寒假。（圖／翻攝自Google Maps）

配合學期制度改革，國內8所大學自今年起實施「16週學期制」，本學期課程已於12月21日提前結束，學生自12月22日起正式放寒假，假期長達65天，創下近年最早、最長寒假紀錄。這項改革也讓不少其他學校學生大嘆羨慕。

根據教育部規定，寒暑假起訖日可依教學需求調整。包括台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學與屏東大學等八所學校，自2022年起逐步推動學期制度改革，將原本18週課程精簡為16週。2025學年度第一學期自9月1日開學後，課程於12月21日結束，12月22日起學生放寒假，連同農曆春節與寒假合併至明年2月23日返校，總計放假達65天，甚至超過中小學暑假長度。

廣告 廣告

教育部表示，為因應多元教學與校務彈性發展，今年7月17日已修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可因教學安排調整寒暑假時間，只要經校內行政會議通過即可實施。教育部亦於10月30日與11月27日召開諮詢會議，與各校討論修法細節與推動策略，並鼓勵各校善用假期資源。

針對長假安排，教育部建議各校可透過實習、跨校選課、學生交換、彈性課程及學術研究等方式充實學生假期生活，達到學習不中斷、學習方式更多元的目的。對於提前放寒假的學生而言，除能提前迎接聖誕與跨年假期，也能提前規劃旅遊、考證、打工等活動，提升時間運用效率。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

停國道休息站睡著！車主收「關懷單」驚呼太嚴格 網揭真相：恐挨罰1200元

公司交換禮物預算千元！她抽中70包衛生紙超崩潰 網：其實很實用

10歲男童喝「超商1飲品」心跳破120劇烈顫抖 醫警告：嚴重恐喪命