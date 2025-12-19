史上最長寒假！台大等8校 明起開始「連放65天」

因推動學期制度改革，包括台大等8所大學自12月22日起正式放寒假。（示意圖，本刊資料照）

因推動學期制度改革，包括台大等8所大學自2022年起陸續實施一學期16週制度，自12月22日起正式放寒假，連同春節假期，寒假長達65天，創下歷年最早、最長寒假紀錄。

配合國際學制 實施16週學期制

根據統計，為配合國際學制趨勢，縮短學期週數、提升課程彈性，114學年共有12所國立大學實施16週學期制，除台灣大學、台灣師範大學、台灣科技大學、政治大學、中央大學、清華大學、陽明交通大學及屏東大學等8校外，還包括台北大學、中興大學、暨南大學及中山大學等校。

教育部表示，已於今年7月17日修正發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院可依教學需求，彈性調整寒暑假起訖日期，經校內行政會議審議通過即可實施，以回應各校課程安排與教學實務需求。

建議學生多元學習 不浪費假期

此外，教育部也於10月30日及11月27日召開學校諮詢會議，會中形成共識，建議各校因應寒暑假時間相對增加，可透過實習、交換、研究、跨校選課及彈性課程等多元方式，提供學生持續且充足的學習資源。

