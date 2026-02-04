史上最長寒假！「台灣好樂園＋1」啟動 樂園優惠一次看

交通部觀光署與全台主題樂園2月4日共同宣布啟動「台灣好樂園＋1，馬上就出發」冬日長假行銷活動。（觀光署提供／陳祐誠台北傳真）

受惠於學制改革與補課調整，今年寒假創下史上最長紀錄，看準這波「冬日長假」旅遊商機，交通部觀光署與全台主題樂園2月4日共同宣布啟動「台灣好樂園＋1，馬上就出發」冬日長假行銷活動，以「重返遊樂園，創造新回憶」為號召，邀請享有超長假期的大專院校學生、高中以下學生、親子家庭及樂齡族群，走回樂園重溫歡笑與感動。

交通部觀光署表示，今年春節有長達9天連假，加上學生族群擁有充裕的寒假假期，讓「深度玩樂園」的旅遊方式更有機會實現。同時，觀光署鼓勵民眾，不只來樂園玩一天，而是能帶著家人、或約上久未相聚的老同學，放慢步調，來一場不趕時間的青春巡禮與回憶之旅。

各家主題樂園回應民眾對於高CP值的旅遊期待，紛紛端出冬日優惠方案，包括小人國主題樂園的「金馬迎春三連發」、六福村主題遊樂園「屬馬免費」、尚順育樂世界「全館套票下殺5折」、西湖渡假村「12歲以下免費，動態實境恐龍特展」、麗寶樂園獨創「買樂園、送農場」跨園組合、劍湖山世界祭出「寒假門票買2送1」、遠雄海洋公園推出「玩1天送1天」、義大遊樂世界「官網購票送價值688元大禮包」、柳營尖山埤渡假村「福鴨獻瑞－寵物主人免門票」、雲仙樂園「平日住宿雙人房優惠專案」、小墾丁渡假村「買2晚送1晚，4人同行暢遊4天3夜每人僅需750元」、小叮噹科學主題樂園「屬馬買1送1優惠」。

同時，冬季期間也正值賞花與生態探索的黃金時節，適逢九族文化村迎來「40周年慶的盛大櫻花季」、杉林溪森林生態渡假園區的「櫻花與鬱金香花海綻放」、東勢林場推出「花樣森林DIY與生態導覽住宿專案」、頑皮世界「假日購票79折 再送抵用券」、綠舞莊園「門票＋樂遊趣＋卡比巴拉躍湖號」三大＋1體驗、九九峰動物樂園「動物深度體驗探索＋1」、原生應用植物園的「知識＋1、共鍋＋1、好禮＋1」、野柳海洋世界的「寒假限定海洋手作體驗營」，讓親子旅遊更具教育與體驗價值。

交通部觀光署提醒，為響應環保並紓解交通壓力，主題樂園結合「台灣好行」、高鐵及客運系統推出聯票優惠，民眾搭乘公共運輸入園，不僅可享門票折抵，也能免去塞車與停車困擾。

