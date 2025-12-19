史上最長寒假 8大學連放65天

台大等8大學迎「史上最長寒假」，下周一開始放長達65天。圖為台大校門口一景。（本報資料照片）

標榜與國際接軌，包括台大等8所大學實施一學期16周制，將從下周一開始放寒假，若加上前後周末假日，假期長達65天，不僅創下史上最長寒假天數，更是有史以來最早放假的寒假，假期長度已超過中、小學暑假天數。對此，大學生也紛紛開始規畫假期，包含打工、繼續修課、實習、約會等，都已列入寒假生活清單。

依照教育部資訊，目前訂定一學期16周制度的大學共有11校，包含台灣大學、台北大學、台灣師範大學、台灣科技大學、清華大學、陽明交通大學、中興大學、國立暨南國際大學、政治大學、中央大學及中山大學。

廣告 廣告

教育部也說明，目前尚無新增學校提出申請。而教育部也已於7月17日修正並發布「各級學校學生學年學期假期辦法」，明定大專校院因教學需要調整暑假、寒假起訖日期，經校內行政會議審議通過即可辦理，以回應學校教學與學期安排的實務需求。

至於像是台大、台師大與台科大，也在寒、暑假開課，鼓勵學生學習。教育部指出，已於10月30日及11月27日召開學校諮詢會議，達成共識，因應寒暑假時間相對增長，各校可透過實習、交換、研究、跨校選課或彈性課程等多元方式，提供學生持續且充足的學習資源。教育部尊重學校依教學特色與學生學習需求進行彈性安排。

新北中和一名陳姓家長表示，兒子是大一新生，就在位於台北市的某公立頂大就讀，目前在寒假已報名兩科線上課程，不只不用費用，每門課程還可以採計1學分，另外當然就是打算跟同學與出去玩，還有參加英語助教營，持續精進外語能力，還有多交朋友。

政大林姓大學生則說，打算在寒假複習重修科目，還有也會花時間減肥、健身與打工，當然最重要的事情還有與女朋友約會，希望可以過得輕鬆但又充實。