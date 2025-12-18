史上最長寒假1／課變少了「這幾校」寒假放成暑假？爽65天 網:學費打折

實習記者藍子瑄／綜合報導

台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等 8 校，寒假達 65 天之久。（圖／翻攝自台灣大學臉書）

學期進入尾聲，大學生也迎來期末地獄，不過苦日子很快就要結束，接下來即將迎來超長假期！台灣多所大學將原本 18 週的課程縮短為 16 週，也讓 114 學年寒假一口氣拉長到最長 65 天，等於連續放假超過兩個月，被不少學生形容是「史上最長寒假」。

12 所國立大學採 16 週制 8 校寒假一次放滿 65 天

根據教育部統計，目前已有 12 所國立大學採用 16 週學期制，其中台大、台師大、台科大、政大、中央、清華、陽明交大與屏東大學等 8 校，第一學期將於 12 月中結束，寒假自 12 月 22 日放到 2026 年 2 月 23 日，長達 65 天。

另外，中興、中山、台北大學及暨南大學等 4 校，因開學日較晚，寒假從 12 月 29 日開始，也有 58 天，同樣明顯比過往學期更長。

為何縮短學期？關鍵在「與國際接軌」

至於為何大學紛紛縮短學期週數，關鍵原因在於「國際接軌」。過去台灣多採 18 週制，但美國大學多為 16 至 17 週，日本約 15 至 17 週，香港 16 週、韓國約 15 週，相較之下台灣課程週數偏長。

自台大在 2022 年率先試行 16 週制後，其他學校陸續跟進，希望降低課程疲乏感，並保留更多研究與自主學習空間。

超長寒假帶動遊學潮 三週行程「這價錢」

超長寒假也帶動留遊學市場升溫。遊學團業者指出，今年以澳洲、加拿大及歐美等長天數、遠距離國家為主的行程，詢問與報名人數明顯增加，相關詢問度較往年成長約一成，實際報名人數目前也已增加約 5%，預期後續仍有成長空間。

在費用方面，留遊學團每日費用約 8000 至 1 萬元不等，三週行程平均約 20 萬元起跳。業者看準最長 65 天寒假帶來的彈性空間，積極規劃多元留遊學方案，搶攻大學生寒假商機。

寒假變長是福利還是壓力？網友正反論戰

超長寒假的消息，也在網路上掀起兩極討論。有網友質疑，「從 20 週變 16 週，學費有沒有打折？」不過也有學生認為假期拉長反而更有彈性，「寒假大家才能偷偷內卷」、「太小看大學生了，有很多事情可以做」，還有人笑說「都說寒假在家廢，結果去圖書館看到一堆人在進修」。

