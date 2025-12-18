史上最長寒假2／大學生放65天＋時薪調漲！打工竟比月薪「多賺5000元」

實習記者藍子瑄／綜合報導

大學生將迎來史上最長65 天的寒假，加上明年基本時薪調漲為196元，打工市場明顯升溫。（示意圖／PIXABAY）（示意圖／翻攝自pixabay）

今年寒假一口氣放兩個多月，不少大學生選擇把時間變成收入。隨著年底消費旺季到來，加上明年基本時薪將由 190 元調升至 196 元，年末打工兼職市場明顯升溫，企業與學生之間的人力媒合需求也同步攀升。

今年起，部分大學自 12 月 22 日起開始放寒假，不少大學生迎來長達 65 天的假期，打工兼職也成為假期規劃的重要一環。再加上 2026 年 1 月 1 日起基本時薪調漲，小雞上工試算，若以時薪兼職並維持相同工時計算，每月收入可比基本月薪多賺約 5,000 元，對學生族群而言吸引力不小。

打工兼職平台「小雞上工」數據指出，自 12 月起，以現場支援、臨時勞務為主的短期職缺需求明顯增加，顯示企業在節慶檔期對於彈性人力的需求提升。進一步觀察產業別變化，活動、餐飲、補教等產業在明年 1 月的職缺平均需求人數，較 12 月成長約 2 倍，年末兼職機會持續擴大。

面對短期人力缺口，小雞上工調查顯示，約 8 成企業看好「零工兼職」模式在節慶期間所帶來的彈性支援效果。平台過往數據也指出，短期職缺的媒合率高達 8 成，顯示求職者對於短期、彈性工作的接受度相當高。平台也建議，企業可在節慶檔期善用短期兼職招募策略，快速補足人力空窗。

小雞上工也提醒，有打工需求的大學生可提前布局，在年末消費旺季前投遞履歷卡位，及早安排寒假工作，有助於提高錄取機會。

