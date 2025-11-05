史上最長政府停擺衝擊空中交通 美交長警告恐關閉空域

美國交通部長達菲（Sean Duffy）4日表示，如果史上持續時間最長的政府停擺持續到下週，美國交通部可能需要關閉「部分空域」。對於即將來臨的感恩節假期旅遊高峰期，這項措施恐怕將導致全美航空旅行大規模混亂。

美國交通部長 達菲表示，若政府持續停擺，恐怕將關閉部分空域。（圖／美聯社）

達菲在華盛頓特區舉行的記者會上說，「你們將會看到大規模航班延誤，你們將會看到大規模航班取消，你們可能會看到我們關閉部分空域，因為我們根本無法管理，因為我們沒有足夠的空中交通管制員。」他進一步強調：「當我們認為空域不安全時，我們會限制空域的使用。」

在長達35天的聯邦政府停擺期間，達菲一直堅稱商業航空旅行仍然安全。但他表示，由於官員們根據人力配備放慢了航班數量，以確保國家空域得到有效監控，乘客將面臨更多航班延誤。根據航班追蹤服務FlightAware的數據顯示，上週末美國境內、進出美國的航班就有超過1萬架次延誤，週一又有4700架次航班延誤。

達菲在社群媒體上表示，前一天航班延誤中有46%是由於空中交通管制塔人力配備問題造成的。在一般情況下，人員問題僅佔此類延誤的5%左右。

由於政府停擺期間空中交通管制員無薪工作，請病假比平常更高。達菲表示，他不鼓勵他們在資金短缺期間從事Uber等副業來維持生計，因為他們的工作需要高度專注。「然而這種情況持續的時間越長，每一天，這些辛勤工作的美國人都有帳單要支付，他們被迫做出決定和選擇，隨著時間過去，我認為問題只會變得更糟，而不是更好。」

