史上最長政府關門危機解除 眾院通過撥款法案交川普簽署

美國聯邦眾議院通過臨時撥款法案，解決了美國史上最長的聯邦政府關門事件。

美國眾議院在美東時間12日晚間，表決政府撥款法案，以222票對209票，通過臨時撥款法案，法案接下來將送交美國總統川普簽署，結束美國史上最長的政府停擺。白宮表示，川普將在美東時間晚間9點45分，在白宮橢圓辦公室簽署政府撥款法案。

美國執政共和黨，與在野民主黨，先前始終未能針對新財政年度預算，達成共識，導致聯邦政府部分停擺超過40天，創下美國史上最長紀錄，期間大量聯邦機構暫停運作，影響遍及全美。

聯邦員工被迫放無薪假或無薪上班，邊境執法、移民執法局（ICE）與醫療院所等「必要單位」仍然持續運作，但多數人員無薪可領，還有大量航班因為缺乏飛航管制員，被迫延誤或取消。