史上最長護盤 國安基金Q1大賺80億
國安基金第9次護盤長達279天，堪稱史上最長，共計投入122.5億元，13日舉行例行性委員會，據首季財報顯示，1月13日開始退場到3月31日止，已經釋股99.63億元、大賺80.54億元，已實現報酬率高達80.8％，加計未實現利益12.73億元，初步整體投資報酬率76.1％。國安基金官員表示，台灣3月出口額高達801億美元，顯示基本面良好，會以「不影響台股」為原則，視情況釋股。
台股13日受到美國伊朗談判破裂影響震盪整理，盤中震盪逾290點，終場收在35457.29點，創收盤新高，上漲39.46點，漲幅0.11％。在中東戰局尚未結束的情形下，市場將關注戰局變化與台積電16日舉行的法人說明會。
對於國安基金第9次護盤尚未出清完畢，台股就迎來了中東戰爭風險，國安基金動向成為市場關心的焦點。國安基金表示，台股指數目前在35457點，相較於退場前1月12日收在30567點，還上漲4890點，漲幅達到16％，退場對股市尚無負面影響。
去年4月8日因為美國總統川普宣布「全球對等關稅」導致台股大幅震盪，投資人信心不足，國安基金於例行會議上決議進場，同月9日正式護盤，累計投入122.5億元，直到今年1月12日舉行例行會議，決議正式退場。
依國安基金今年第1季財報顯示，國安基金投資股票尚未出售完畢，從1月13日執行退場至3月31日止，已經出售99.63億元，已實現淨利80.54億元。目前持有的股票市值35.6億元，扣除成本之後，未實現利益還有12.73億元。
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