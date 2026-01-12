史上最長護盤279天！ 國安基金下午例會去留取決兩件事

國安基金自去年4月9日進場以來護盤期間已達279天，刷新史上最長護盤紀錄，委員會今（12日）下午將召開去年第4季例會，除公布第4季財報外，將討論台股站上3萬點後，國安基金是否退場，而基金是否「功成身退」，將取決於繼續護盤是否具正當性及國際政經情勢變化。

國安基金第9次護盤達279天創下史上最長新紀錄。（報系資料照）

國安基金此次進場護盤，源於美國總統川普於2025年4月2日公布對等關稅，引發全球股市重挫，台股4月7日暴跌2065.87點、跌幅9.7%，創史上最大跌幅及跌點，8日續跌772.4點、跌幅4.02%；為維持投資人信心，國安基金決定啟動第9次護盤，9日進場至今已達279天，打破第8次護盤的275天紀錄，寫下「史上最長護盤」新頁。

如今，台股在AI需求強勁帶動下一路攀升，加權指數較護盤初期上漲超過60%，且達3萬點之上，市場回歸多頭軌道，國安基金繼續留守的「正當性」引發議論。

據去年第3季財報顯示，國安基金截至9月底共投入122.5億元，帳面未實現獲利達36.57億元，尚有應收股利4092萬餘元。

財政部。（資料照／工商時報）

委員會今天下午的例會，將公布2025年第4季的最新財報，預期獲利數字將隨著台股上漲而更加亮眼。

對於國安基金是否退場？相關官員指出，決策關鍵在於「兩件事」：一是繼續護盤是否具正當性。由於台美關稅談判及232條款調查結果尚未塵埃落定，後續效應須審慎因應。

二是近期地緣政治風險再度升溫。主要是國際資金寬鬆致金融資產上漲、全球債務膨脹、通膨及地緣政治衝突升高等國際不確定因素仍然存在。

至於投資人擔心賣壓問題，國安基金操盤手、財政部次長阮清華日前在立法院強調，國安基金在正式宣布退場前，絕不會偷賣股票；即便未來決議退場，也不會「一、兩天就賣掉」，將會視市場狀況採取溫和調節，以維持金融市場穩定為最高原則。