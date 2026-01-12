史上最長護盤279天 國安基金宣布退場

▲國安基金今（12）日召開例會，由於自2025年4月9日起進場護盤台股已發揮效果，因此，會宣布即日起退場，回歸市場機制。（圖／NOWnews資料照片）

[NOWnews今日新聞] 國安基金今（12）日召開第127次例行委員會議，由於去（114）年4月9日起進場護盤台股至今，已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，經委員會共識決議，自即日起停止執行護盤，回歸市場機制。

由於台股2025年第4季維持高檔，國安基金沒有再進場加碼，但因台股上漲之故，帳面獲利仍增加27.83億元。合計自國安基金進場至去年底，帳面收益共64.4億元，進場時間279天則是史上最長護盤紀錄。

不過，國安基金表示，自去年4月9日起執行安定任務迄今，業發揮穩定市場及激勵投資信心成效，股市交易活絡有序，已無「國家金融安定基金設置及管理條例」第8條「國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞」情形。

因此，國安基今日經委員會共識決議，本基金自即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制。不過，國安基金幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變動影響情形，必要時得隨時召開會議討論是否授權執行安定市場任務。

