史上最長 護盤279天 國安基金退場

台股飆上3萬點，國安基金12日例行委員會議決議退場，結束279天、史上最長護盤紀錄。投顧業者普遍認為，此時退場「影響有限」，一是國安基金去年第4季就已零加碼，淡化退場衝擊；再者台股已站上3萬點，指數更創新高，國安基金能動用銀彈與每日成交量根本不能比，只要台積電法說持續釋出利多，台股仍可延續多頭格局。

台積電法說 攸關台股多頭格局

美國總統川普去年4月初宣布針對台灣課徵32％對等關稅，對於台股造成巨大壓力，4月7日加權指數單日下跌2065點，創史上最大跌點；4月8日國安基金委員會議決議次日進場，為該基金第9次護盤。

國安基金表示，自114年4月9日起執行安定任務至今，已發揮穩定市場及激勵投資信心的效果，股市交易活絡有序，經委員會共識決議，即日起停止執行安定市場任務，回歸證券交易市場機制，幕僚單位仍將持續關注國內外政經情勢變化，必要時得隨時召開會議討論授權執行安定市場任務。

國安基金財報顯示，第9次護盤投資金額為122.5億元，獲利達64.4億元，投資報酬率約52.6％。護盤期間，台股上漲1萬2107點，漲幅約65.59％。

漲1萬2超有力 去年底未再加碼

台股指數站上3萬點、交易量放大到兆元以上，主計總處預估今年經濟成長率3.54％，表現相對穩定，顯示投資人信心已恢復，為國安基金委員會議決定退場的三大主因。

不過，外界關心美國對等關稅尚不明確、台美關稅談判也未明朗、232條款仍在談判，此時是否適合退場？相關人士表示，第3季委員會議討論時，台美關稅還在談判中，現談判已接近尾聲，方向大致已定，且台股已站上3萬點歷史新高，繼續護盤意義不大。

美國突襲委內瑞拉和伊朗政局動盪，再度引發全球地緣政治危機，相關人士分析，國際政治難免有風險，但仍在可控範圍內，不像新冠肺炎疫情造成全球景氣急凍，導致股市巨烈波動。

至於國安基金退場會否衝擊台股，相關人士指出，過去國安基金有很多進退場經驗，退場都是「循序漸進」，以不影響市場波動為原則，依狀況有序釋出，應不會造成台股指數壓力。

投顧分析採逐步出脫 影響有限

台新投顧副總經理黃文清指出，川普去年4月宣布對等關稅政策，市場出現恐慌，但在融資斷頭後，台股便一路走高，國安基金低接的空間有限，此次護盤實際投入金額僅122.5億元，與每日成交動輒6000億、7000億元相比，幾乎是「九牛一毛」。

黃文清認為，國安基金退場的賣出量本來就不大，且採取逐步出脫方式，市場無須過度擔心，就算退場帶來的衝擊也不會太大，隨著台積電法說即將登場，還有AI建置需求持續發酵，延續利多題材，今年有機會成為企業獲利爆發成長的一年。

券商主管直言，「早該退了，哪個國家會在股市創高時護盤」，過往業界都在笑，哪有在2萬點上護盤，結果國安基金護到3萬點，堪稱全球獨步，某種程度其實也反映，國安基金的護盤實績，遠不及政治層面安定股民人心的效果。

券商主管指出，台股如今衝上3萬點，除台積電股價屢創新高，電子股受惠於AI題材，也發揮助攻效果，但「朱門酒肉臭，路有凍死骨」，國安基金退場同時，也應該注意那些股價破底的傳產股，它們受對等關稅衝擊仍大，迄今並未脫險。