史上最難搶！高鐵過年票「1小時狂掃70萬張」刷新紀錄 眾轉圈40分崩潰

記者李育道／台北報導

高鐵過年訂票創新紀錄。（示意圖／資料照）

過年返鄉高鐵票今（16）日凌晨0時開賣，不少民眾熬夜守在電腦、手機前準備搶票，卻一開賣就遇上系統「塞車」，不只官網、APP卡關，甚至一路「忙線」到凌晨12時40分，讓許多返鄉族氣到不行。

有民眾貼出高鐵APP畫面表示，系統從0分整就開始塞車，一開始完全進不去，好不容易成功登入、填完資料，卻又卡在無法訂票的畫面。最後只好改用官網訂票，APP卻仍顯示忙線，畫面跳出「內部伺服器發生錯誤。Server has internal error.」的訊息。

另一名台南胡小姐也抱怨，想搶台北往台南的返鄉車次，結果一路卡了整整40分鐘，眼看身邊其他要出遊的朋友都已經買到票，自己卻還在轉圈圈，直呼又無奈又焦急。

也有網友分享搶票心得指出，搶票真的跟網路速度有關，有人甚至建議乾脆別等APP，「直接去超商用ibon比較快」。還有人實測後驚呼：「不要再等APP轉一輩子了！走去7-11不用10分鐘就買好了，剛剛轉了半小時跟北X一樣。」

對此，台灣高鐵表示，2026年春節疏運於今（16）日凌晨0時開賣後1小時，就順利完成70萬張訂位，較去年春節疏運開賣第1小時的66萬張，增加近4萬張，創下歷來開賣最高紀錄；統計至今（16）日上午8時，總訂位數達82萬6千餘張，也比去年同期73萬4千餘張，增加9萬2千餘張，成長超過12.5%。

高鐵指出，因應春節疏運開賣，已提前調整訂位系統，最多可同時容納3萬8400人上線。今天凌晨開放訂位後，4分鐘就完成5萬8千餘張車票訂位，12分鐘內完成17萬2千餘張，22分鐘內完成約26萬8千餘張，32分鐘內已有37萬4千餘張完成訂位，並派員持續監測各通路訂票狀況，確保旅客能順利完成訂票。

高鐵也呼籲，春節期間多利用離峰時段、分流搭乘，特別在11天疏運期間，離峰時段規劃617班、8萬4千餘個座位的「早鳥優惠」，限量提供5折、8折或9折優惠，且每天都有早鳥5折車次，請旅客多加利用離峰時段，享受更順暢、舒適的返鄉行程。

