史上最頂啦啦隊女神！林志玲合體洋基女孩卻自嘲「因為志玲姊姊很會加油」
PLG新軍洋基工程場外話題熱烈，今（27日）迎來隊史主場首戰，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞，不過她卻自嘲，「自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！」
林志玲過去曾在日本為棒球賽開球，這是首度公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演，征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姊姊活力毫不遜色。
志玲姊姊開心透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」
大跳青春啦啦舞，志玲姊姊也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過，志玲姊姊當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」
更多太報報導
多圖／台籃颳起「志玲姐姐」旋風！洋基主場開幕戰還沒打就宣告滿場
啦啦隊才是本體！洋基工程與2球員說再見 球員只剩14人比啦啦隊少
對夢想家這名高帥球員印象深刻！三上悠亞強調「啦啦隊不是主角」
其他人也在看
多圖／台籃颳起「志玲姐姐」旋風！洋基主場開幕戰還沒打就宣告滿場
PLG新軍洋基工程場外話題熱烈，不僅啦啦隊大陣仗網羅韓援「四皇」睦那京、李素敏、崔洪邏和朴淡備，隊史主場首戰更邀來「志玲姐姐」林志玲站台，此舉果然吸引大批粉絲進場一睹風采，5點球賽還沒開打就早早在不到3點就宣告3400人滿場。太報 ・ 22 小時前 ・ 1
PLG／賽前攜手洋基女孩秀熱舞 林志玲透露為洋基工程站台原因
洋基工程隊今天在新竹市立體育館舉行隊史首場主場開幕戰，並邀請來「優雅女神」林志玲進行首航敲鐘儀式，賽前她更與洋基女孩一同熱舞，展現好舞技，而林志玲也透露自己與洋基工程董事長劉士源和其夫人為好友，...聯合新聞網（運動） ・ 21 小時前 ・ 發起對話
美女啦啦隊"亮亮"曾演鄉土劇! "多情城市"分飾兩角
生活中心／李世宸、張智凱、黃兆康、SNG 新竹報導PLG職籃啦啦隊洋基女孩最新一波練習生，其中一人是長腿美女「亮亮」陳亮彤，年僅18歲的她，過去童星出身，出演連續劇"多情城市"，還一人分飾兩角，如今搖身一變成了亮麗的啦啦隊員，陳亮彤回憶拍片時勤做筆記的那些日子，透露自己三年前，看到李多慧的表演，讓他也決定挑戰啦啦隊徵選！民視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
PLG》志玲姊姊大跳少女時代「Oh！」 助陣洋基工程有原因
「台灣第一名模」林志玲今天（27日）受邀來到新竹市立體育場，擔任洋基工程籃球隊主場嘉賓，已經51歲的緯來體育台 ・ 18 小時前 ・ 發起對話
PLG》睦那京扛隊長重任迎主場首戰 與林志玲同台共舞「真的會緊張」
P. LEAGUE+新軍洋基工程籃球隊今天（27日）在新竹市立體育館迎來隊史主場開幕戰，賽前就話題滿滿，不僅邀請台灣女神林志玲攜手啦啦隊「YoungKey Girls」帶來開場舞演出，還有球迷高度期待的「韓籍四皇」助陣，讓比賽尚未開打就掀起熱潮。雖然本場僅有睦那京、李素敏與崔洪邏三人到場，仍成功創造滿場票房，如此盛大場面，就連身經百戰的睦那京都坦言感到緊張。Yahoo奇摩運動 ・ 22 小時前 ・ 1
最美童星長大了！ 陳亮彤18歲成台灣「最年輕啦啦隊女孩」
童星出身的陳亮彤（亮亮）自小活躍於戲劇圈，在《多情城市》中一人分飾兩角的演技，讓觀眾印象深刻。最近她迎來18歲生日，昔日小女孩已出落得亭亭玉立，令人驚喜的是，陳亮彤還公開了自己的新身分，入選「洋基工程籃球隊」的洋基女孩，成為台灣年紀最小的啦啦隊女孩。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13
英超》多古一箭定江山 曼聯力克紐卡索暫升第五
曼聯在主力嚴重短缺的情況下，靠著多古（Patrick Dorgu）一記精彩的凌空抽射，於老特拉福德球場以1比0力克紐卡索聯，堅韌地全取三分後重返英超積分榜第五。由於傷病與國際賽任務，包括隊長B.費南德斯（Bruno Fernandes）在內共七名一線球員缺陣，主帥阿莫林（Ruben Amorim）的球隊半場時再折損芒特（Mason Mount）。儘管紐卡索擁有高達66%的控球率，且霍爾（Lewis Hall）的重砲轟門擊中橫梁下緣彈出，艾迪豪（Eddie Howe）的球隊仍無法追平比數，近期低迷狀態持續。多古攻入加盟曼聯以來的首個進球，此球決定了比賽的勝負。第24分鐘，達洛特（Diogo Dalot）的長距離界外球被解圍至紐卡索禁區邊緣，多古自信上前，趁皮球落下之際抽射，皮球直竄死角，門將拉姆斯代爾（Aaron Ramsdale）毫無撲救機會。?? Patrick Dorgu goal from this angle! ?The technique is WORLD CLASS! ♥️#MUFC pic.twitter.com/nmzNZAKnpn— Manchester United麗台運動報 ・ 1 天前 ・ 1
NBA塞爾蒂克4連勝 布朗連8場30+
（中央社印第安納波利斯26日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天靠布朗攻下全場最高的30分，在客場以140比122擊敗印第安納溜馬，將連勝場次推進到4場。中央社 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊
PLG／林志玲來了！現身洋基主場開幕戰 合體韓籍啦啦隊EBC東森新聞 ・ 23 小時前 ・ 3
PLG／看到林志玲維持魔鬼身材 韓籍女神睦那京驚呼：是我的典範
PLG洋基工程27日在新竹市立體育館，迎來成軍後首次主場開幕戰，重磅請來「台灣第一名模」林志玲擔任嘉賓，本場門票完售確定湧進滿場3400人，賽前林志玲與洋基女孩合體互動及彩排，韓籍啦啦隊睦那京直呼很榮幸，並稱讚身材管理非常好「是我的典範，我也會努力維持身材！」三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 1
PLG／「女神日」對尬三上悠亞 洋基工程主場開幕志玲姐姐來敲鐘
台灣職籃在今天吹響「女神日」號角，在TPBL福爾摩沙夢想家於台中洲際迷你蛋找來三上悠亞助陣後，PLG新軍新竹洋基工程也在今天回到新竹市舉行隊史首場主場開幕戰，並且邀請到「志玲姐姐」林志玲進行賽前...聯合新聞網（運動） ・ 22 小時前 ・ 發起對話
出發上海雙城論壇前談地震災情 蔣萬安：39件幾乎都處理完畢
27日深夜11點多宜蘭外海發生規模7.0地震，台北市也感受到明顯的震度跟搖晃；台北市長蔣萬安今（28）一早搭機前往上海出席雙城論壇，他表示，目前掌握北市的災情多為停漏水、房屋毀損等輕微案件共39件，預計今早會全部完成處理，市府會隨時掌握狀況應變。自由時報 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
炎亞綸掌4公司年終豪擲200萬 穩交男友6年想婚爸媽反應曝光
【緯來新聞網】炎亞綸近期發行全新專輯《Ikigai》，今（26日）選在自家辦公室舉辦媒體聯訪，透露旗緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 發起對話
俄狂轟基輔10小時2死多傷 澤倫斯基批普丁「不想要和平」
烏克蘭總統澤倫斯基與美國總統川普會晤前夕，俄羅斯對烏國首都基輔發動攻擊長達10小時，造成多人死傷。澤倫斯基週六（12/27）表示，此舉顯示莫斯科「不想要和平」，強調唯有採取真正強硬的措施才能應對這種瘋狂行徑。太報 ・ 6 小時前 ・ 3
東部海域23:05芮氏規模7.0地震！全台22縣市有感 最大震度4級
地牛翻身！今（27）日23時05分台灣東部海域發生深度72.8公里地震，芮氏規模7.0，最大震度4級，全台22縣市有感。各縣市震度分別為宜蘭縣4級、新北市4級、花蓮縣4級、台北市4級、基隆市4級、桃園台視新聞網 ・ 15 小時前 ・ 16
它是最傷腎醬料！醫示警：害人慘洗腎保命 醬油膏只排第二
國人習慣飲食沾醬料，對於慢性腎衰竭患者，醬料就像空氣般無所不在，但這些「靈魂醬料」往往就是把慢性腎友推向洗腎室的最後一根稻草。他點名5大傷腎醬料，嚴重程度依序為辣豆瓣醬、醬油膏、番茄醬、沙茶醬與沙拉醬。其中，辣豆瓣醬每百公克的鈉含量就高達7000毫克，無機磷含量約500毫克以上。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 22
NBA》太陽、鵜鶘大打出手 Williams、Alvarado被趕出場
鳳凰城太陽今天客場以123比114擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，太陽Mark Williams與鵜鶘Jose Alvarado在第3節尾聲大打出手，最後雙雙被驅逐出場。TSNA ・ 3 小時前 ・ 3
台日對抗賽》平鎮完封北海道聯隊 台灣怪物左投震撼日本
平鎮高中今天推派2位U18世界盃強投宰制北海道聯隊，「怪物左投」劉任右先發5局4K無失分、何樺2局無失分，終場以4：0獲勝，最終以1勝1和的不敗成績為中信盃台日高中棒球對抗賽收尾。中信盃台日高中棒球對抗賽最終戰，平鎮高中推派U18世界盃國手劉任右先發，他前3局無安打，4局下被後藤健擊出滾地安打，但其自由時報 ・ 18 小時前 ・ 12
好誠實！戴佩妮哽咽攤牌 承認票房慘烈取消中國2場演唱會
金曲歌后戴佩妮近期正在中國進行的「雙生火焰」巡迴演唱會，昨（27日）唱到四川成都，她突在台上哽咽宣布，確定取消原訂於北京與廣州舉行的演出。她坦率向歌迷承認，是因票房未達預期，難以負擔高規格舞台成本，最終只能做出艱難決定，「很可惜，但沒有遺憾。」鏡報 ・ 3 小時前 ・ 14
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」
吳奇隆舊愛51歲長這樣！一代女神豪宅驚見「賽車跑道」EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 15