史上最頂啦啦隊女神！林志玲合體洋基女孩卻自嘲「因為志玲姊姊很會加油」

「志玲姐姐」林志玲蒞臨PLG洋基工程主場開幕戰合體啦啦隊「洋基女孩」。林志玲工作室提供



PLG新軍洋基工程場外話題熱烈，今（27日）迎來隊史主場首戰，女神林志玲受邀擔任重磅嘉賓，不但獻出第一次籃球賽應援，更挑戰與「洋基女孩」啦啦隊員們一起大跳啦啦舞，不過她卻自嘲，「自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！」

林志玲過去曾在日本為棒球賽開球，這是首度公開應援籃球賽開幕戰，更驚喜獻出啦啦隊舞蹈表演，征戰過無數大小舞台的志玲姊姊，勤練肢體難不倒，但她坦言最難的是心理準備，「畢竟要和這麼年輕的啦啦隊員們站在一起」。賽前，她與「洋基女孩」YoungKey Girls啦啦隊一同熱舞，全場熱情尖叫聲此起彼落，姊姊活力毫不遜色。

志玲姊姊開心透露：「洋基籃球隊首次主場由董事長親自開球，象徵了點燃勝火的第一次，以及最好的開始！自己是負責加油，因為志玲姊姊很會加油！這次受邀的緣分，其實是因為劉董事長的太太是我的高中學妹，不然這樣叫我跳啦啦隊裝可愛，怎麼好意思。」

大跳青春啦啦舞，志玲姊姊也憶起青春往事，她說女孩時期也曾風靡學校的籃球隊員，她說：「我記得小學的時候，好像操場上會打籃球的男生就一定會是學校的風雲人物。班上會有超過一半的女生喜歡同一個男生。」不過，志玲姊姊當時年紀小，「沒有什麼太熱情的舉動，小女生好像都是放在心中，寫在畢業紀念冊。」

