史上最香！萬名女神齊聚台新新光路跑 報名再抽「名古屋馬」

財經中心／師瑞德報導

2026台新新光女子路跑正式開放報名，設有半馬、10K、3K等組別，並推出紅毯終點、美容放鬆區等特色體驗。報名者有機會抽中名古屋女子馬拉松免費名額，踏上國際跑道。活動將於2026年4月12日登場。（圖／台新新光提供）

台新新光金控宣布，國內最具規模、深受女性跑者喜愛的「台新女子路跑」，明年正式邁入第十屆，並因應台新金控與新光金控於今年7月完成合併，自2026年起賽事將正式更名為「台新新光女子路跑」（TS Women Run），象徵全新里程的開始。即日起，活動正式開放報名。

台新新光金控總經理林維俊表示，「女子路跑不只是體育賽事，更是一種陪伴女性成長、突破自我、追求夢想的具體行動」。他指出，金控集團將持續透過金融與運動的雙重力量，支持女性在各個人生階段自信前行。

這場被譽為亞洲三大女性路跑賽事之一的「台新新光女子路跑」，每年吸引超過萬名跑者熱情參與，已成為台灣女性運動的重要指標。2026年賽事將延續傳統，規劃經典半馬（21公里）、10公里與3公里三大組別，更豐富跑者參與體驗。

活動將再度推出深受跑者好評的特色設計，包括賽後美容與放鬆服務、塔羅占卜、紅毯式終點歡迎儀式、專屬打卡拍照區等元素，打造更具儀式感的女性運動節日。「千金小姐」與「3公里寵物組」也將同步回歸，讓不同年齡與生活風格的女性都能在跑道上找到共鳴。

2026年賽事更與兩大國際指標女子賽事—「東京澀谷表參道女子路跑」與「名古屋女子馬拉松」合作，所有報名者將自動獲得抽獎資格，有機會獲得名古屋女子馬拉松的免費參賽名額，踏上國際舞台、感受全球女力連結的運動魅力。

台新新光金控也祭出多項集團專屬優惠回饋女性跑者。凡持台新銀行信用卡報名可享報名費折扣（數量有限），團體報名則有機會獲得銀行刷卡金回饋。鼓勵女性邀約親友同行，揪團出征，揮灑汗水、展現力量。

林維俊強調，「女子路跑已成為許多女性每年最期待的重要活動，這不僅是一場跑步，更是屬於所有女性的舞台。」他也誠摯邀請全台女性跑者於2026年4月12日一同站上賽道，以笑容與腳步寫下專屬於自己的自信故事。

