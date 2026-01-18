史上最高分！《葬送的芙莉蓮》動畫第二季超越前作登頂，兩季霸佔前二名

由山田鐘人、阿部司創作的漫畫作品《葬送的芙莉蓮》（葬送のフリーレン），動畫版第三季正式開播。而知名歐美動漫評分網站 MyAnimeList（MAL）的歷史排行榜也出現了驚人的變化，的《葬送的芙莉蓮》第二季目前以高達 9.35 的評分空降歷史冠軍寶座。

第二季開播就獲得大量好評。（圖源：『葬送のフリーレン』アニメ公式）

廣告 廣告

這部由 Madhouse 製作的奇幻世界觀大作，首集就延續了第一季的高品質和熱度，很快就成為社群討論的焦點。本文撰寫時，MAL 上共有 1.8 萬人評分，平均分數為 9.35／10 分，是目前該網站全動畫歷史上最高分的作品。

至於該排行榜的亞軍位置，同樣是由《葬送的芙莉蓮》第一季所佔據，分數維持在 9.29 分（79.2 萬人評分）直接讓該系列作品強勢包辦了 MAL 歷史最高評價的前兩名席次。第三名則是進擊同樣熱門的《鏈鋸人 蕾潔篇》9.11 分。

當然，目前《葬送的芙莉蓮》第二季才剛剛開播而已，評分通常會隨著後續集數的播出和劇情推進而產生變化，部分社群聲音也認為單靠首集表現就登頂稍為有些倉促。然而，從網站數據顯示已有超過 31.9 萬名會員關注第二季來看，大家仍然對該續作給予了非常高肯定和期待，後續能否穩坐「霸權」地位直到完結，肯定會是動漫迷們持續關注的熱門焦點。