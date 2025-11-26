史上最高國防預算 實力捍衛台灣民主2／賴總統投書 白宮前國家安全顧問：台灣川普雙贏

總統賴清德投書《華盛頓郵報》，談打造「臺灣之盾」防禦飛彈。(資料畫面)

賴總統投書《華盛頓郵報》，捍衛國家主權，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩也讚揚，這對台灣還有川普來說是雙贏。不過外交人士很表達肯定，認為台灣與國際潮流同步，但也相當好奇，台灣的在野黨立場又是如何? 民進黨立委王定宇跟藍白喊話，不要再擋特別預算。賴士葆則是提問，這些預算到底要花在哪裡要講清楚。

賴總統投書《華盛頓郵報》400億美元，談打造「臺灣之盾」防禦飛彈，提到對岸特別用的是PLA，中國人民解放軍的縮寫，字字句句都是重申面對威脅，台灣採取積極的自我防護。文章一出，就連CGIN，美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩在X平台轉發賴總統投書，指出這對台灣來說是重大勝利，對川普總統也是一項勝利，歐布萊恩認為，川普總統上任以來強調中共對台威脅，並呼籲台灣取適當措施「自我防衛」，中華民國總統正朝著「正確的方向」大步前進。

民進黨立委王定宇：「就像家裡因為有盜匪，你當然會需要門窗跟鎖跟保全，這是一樣的道理，不是誰來要求，而是我們捫心自問，我們共同擁有的這個家，我們的國家有沒有遭受威脅，威脅有沒有越來越大。在野黨不要再像擋總預算一樣，不讓特別預算的條例進來審查。」

綠委跟藍白兩黨喊話，以國家安全為重，預算不要為了擋而擋，外交人士也表示，台灣與國際潮流一致，增加國防預算、捍衛主權，國際社會立場也是正面且清晰的，在野黨的角色會是關鍵，是否又會展現自己脫軌於國際，是各國關注重點。

國民黨立委徐巧芯：「兩岸關係就是因為被民進黨搞得這麼糟，所以當然我們確實需要防禦我們自己，提升國防預算，這點是我們不反對的，可是當你的國防預算占了我們的台灣總預算到一半的程度，大家思考看看，是什麼樣的國家，在戰爭中的國家才會用這樣子的比例去編列。」國民黨立委賴士葆：「他的投書看了，那不至於講得很偉大，1.3兆到底要花在哪裡？」賴總統透過增加國防預算強化台灣戰力，面對中國威脅，但最後的關卡仍在立院能否通過特別預算。





