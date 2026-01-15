史上最高後勤規格 運動部全力支援經典賽臺灣隊

2026年世界棒球經典賽中華代表隊開訓典禮全體合影。(運動部提供)

運動部李洋部長致贈加菜金，由曾豪駒總教練代表領受。(運動部提供)

運動部李洋部長今日至國家運動訓練中心參加2026年世界棒球經典賽中華代表隊開訓典禮。(運動部提供)

2026年世界棒球經典賽中華代表隊今天（15日）在國家運動訓練中心舉行開訓典禮，這也是運動部成立後迎來的首場國際棒球一級賽事。運動部長李洋表示，為全力備戰本屆經典賽，運動部將以「歷屆最高」規格投入支援，不僅經費創下新高，也落實保險實支實付制度，期盼讓這支「臺灣隊」無後顧之憂，全力爭取晉級複賽的門票。

運動部指出，本屆賽事秉持最高規格支援原則，核定補助中華職業棒球大聯盟組訓經費4,400多萬元及情蒐計畫1,600萬元，補助項目涵蓋教練費、選手零用金、工作人員費，以及國內外膳食費等，並以專案方式提高補助基準。同時，由職棒聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，成員包含醫師、心理師、營養師、訓練員及防護員等，提供全方位支援。運動部也全額補助代表隊選手各項旅平險、意外險及失能險，讓選手能安心投入訓練與比賽。

此外，國訓中心也提供訓練場地及各項訓練設施，全力協助選手打造最佳競爭條件，期許選手發揮最佳實力，為臺灣爭取最大榮耀。為展現政府對國球的支持，李洋部長也特別南下前往國訓中心，致贈20萬元加菜金，慰勉教練團與選手備戰的辛勞。

本屆經典賽我國分組列於C組，將與日本、韓國、澳洲及捷克同組，預計於3月5日至8日在日本東京巨蛋進行預賽；分組前2名將晉級，前往美國邁阿密參與後續複賽階段賽事。

李洋部長表示，經典賽是國人高度關注的重要賽事，期盼選手們享受比賽、發揮最佳實力，順利突破預賽，取得前進美國邁阿密的複賽門票。運動部也號召全體國人一起化身「臺灣隊」最堅強的應援團，跨海為臺灣英雄加油，共同迎向榮耀時刻。