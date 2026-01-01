史上最高規格維安！北市跨年順利落幕 蔣萬安曝：共出動7234人

記者楊士誼／台北報導

2025年末經歷北車、中山無差別攻擊事件，北市針對跨年等各項大型活動維安全面升級。台北市長蔣萬安今（1）日表示，此次跨年晚會安檢順利、進場有序，他就此感謝民眾的體諒、警消與市府各單位的辛勤付出。蔣萬安也表示，此次共出動7234人進駐指揮中心與跨年晚會現場，也派出無人機監控以確保民眾安全。蔣萬安強調，接下來還有年貨大街、燈節等活動，市府會讓城市安全、讓市民平安回家。

今次跨年晚會，台北市為因應先前的攻擊事件，祭出史上最高規格維安，除警消、民力出動破3千人，防爆犬、無人機也協助現場維安，跨年會場更要安檢，接受金屬探測器掃瞄並檢查隨身包包。此外為強化交通安全，台北捷運也動員近2900人維護民眾安全。

蔣萬安上午出席北市府元旦升旗路跑活動時受訪表示，感謝所有前來參加跨年晚會的民眾的體諒，這次維安升級，包括入場前安檢都非常順利，市民也非常配合也都有序進場。他也特別感謝市府各局處，特別是警察、消防同仁，以及衛生、社會、資訊、交通等局處。

蔣萬安說，此次共出動7234人進駐指揮中心與跨年晚會現場，也派出無人機監控以確保民眾安全，而活動能圓滿順利也要感謝散場後環保局快速清理環境，讓幾小時後的升旗與路跑能順利進行。蔣萬安強調，除希望持續努力，也會透過滾動式檢討精進各項安全工作，而接下來還有年貨大街、燈節等活動，市府會踩穩腳步讓城市安全、讓市民平安回家。

