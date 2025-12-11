史上最高! 前10月刷卡金額首度破4兆大關
〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今(13)日公布信用卡業務最新統計，再度刷新紀錄！統計顯示，10月單月刷出4534億元的大量，月增502億元、成長12.46%；若拉長時間，累計今年前10月刷卡一舉突破4兆大關、金額高達4兆1360億元，較去年同期的3兆8787億元，年增2573億元或年增率為6.63%，創史上同期新高紀錄。
受惠於10月假期接踵而來，包括：中秋、光復節及雙十國慶三連發，加上正逢百貨周年慶，推升國內消費購物力道；根據統計，今年前10月信用卡消費達4兆1360億元，若以此速度估算，尤其，每年歲末又是消費高峰旺季，因此，今年全年可望順利超越2024年創下4.68兆元的紀錄，重寫歷史高峰。
對此，銀行局副局長張嘉魁表示，從統計上可以看出，國人無論在購物、餐飲、旅遊及海外消費等，皆呈現大幅上揚，今年前10月刷卡量突破4兆元大關。
根據金管會統計，截至今年10月底止，計有32家信用卡發卡機構，全國總流通卡數6048萬張、上月底為6035萬張，總有效卡數4038萬張、上月底為4019萬張。循環信用餘額新臺幣1179億元、上月底為1172億元；當月簽帳金額4534億元，較上月份之4032億元增加約502億元；當月轉銷呆帳金額約6.2億元、上月份約為6.3億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額之比率平均為0.25%。
此外，就個別銀行來看，根據統計，今年10月簽帳刷卡金額，中信銀行以800.96億元拿下第一名；至於亞軍是國泰世華銀行、以790.77億元緊追在後，目前差距不大；至於玉山銀行以638.26億元，排名第三；第四名為北富銀565.53億元；第五名是台新銀則為487.69億元。
