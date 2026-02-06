史上最高！米蘭冬奧金牌價值破7萬得主賺翻

▲義大利羅馬的義大利造幣廠，一名員工手持2026年米蘭-科爾蒂納冬季奧運金牌的樣品。（圖／路透社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 國際貴金屬價格去年起大飆漲，本月在義大利參加冬季奧運的運動員意外受惠，賽事將頒發700多面金、銀、銅獎牌，不只有情感價值，現金價值也比往年更值錢。

2026冬季奧運即將於本月6日至22日在義大利米蘭等多地登場。據CNN報導，本屆冬奧包括滑雪、冰球、花式滑冰等項目，將頒發出700多面金、銀、銅牌，加上冬季帕奧，共準備了1146枚獎牌。

據FactSet的數據，自2024年7月巴黎奧運以來，黃金和白銀的現貨價格分別飆升了約107%和200%。僅依金屬價格計算，每面金牌目前的價值約為2,300美元(約新台幣7萬2000元)，比巴黎奧運時的價值增加了一倍多；第二名的銀牌價值則接近1,400 美元(約新台幣4萬4000元)，是兩年前的三倍。有分析指出，由於地緣政治不確定性和政府債務水平上升，對貴金屬的需求可能維持強勁，2028洛杉磯奧運的金銀牌價值將會比本屆冬奧更高。

冬奧獲獎者將拿到由義大利國家造幣廠及印刷局利用回收金屬精製而成的獎牌，不過金牌並非純金製作，而「金包銀」，在總重506克的金牌中僅有6克是純金，其餘部分是純度92.5%以上的白銀；賽事主辦方公布數據，銅牌則由紅銅製成，重 420 克，價值僅約5.6美元。

倫敦Baldwin’s拍賣行指出，自1912年瑞典斯德哥爾摩奧運會以來，奧運金牌就再也沒有用純金製作過。當時的獎牌僅重26克，按當時的金價計算，價值不到20美元（約新台幣630元），經美國消費者物價指數（CPI）調整，約相當於今日的530美元（約新台幣1.6萬）。

當時的純金獎牌雖然沒有金屬價值，但其紀念價值相當高，2015年曾有一面1912年的金牌拍賣到1.9萬英鎊（約新台幣81萬元），隔年又以640 英鎊（約新台幣2.7萬元）拍賣出一面1920年的奧運銅牌。不過，大多數奧運獎牌永遠不會出現在拍賣市場上，因為「很少有奧運選手會賣掉獎牌，他們非常珍惜這份榮譽。」

