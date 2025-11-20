史上最高 院版財劃法釋出1.2兆

行政院長卓榮泰（中）20日在行政院舉行記者會，說明院版「財政收支劃分法」修正草案。 （中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

行政院會二十日通過院版財劃法修正草案，中央挹注地方達一兆二千零二億元、再創歷史新高，縣市補助平均成長率高於六都，依試算結果，高雄市拿到的統籌稅款、一般型補助、計畫型補助、三種併計的補助是全台最高，台南統籌稅款比今年增加近一倍，而台北統籌稅款全國最高。

根據行政院版的財劃法修法草案，整體挹注地方經費也將達一兆二千零二億元，三項稅款合計將不低於一一四年，中央對地方的補助透過三軌補助原則，即統籌分配稅款、一般型補助、計畫型補助，由中央補助地方；統籌稅款為八千二百一十三億元，一般性補助扣除地方自辦事項共一千四百二十一億元、計畫型補助維持二千三百六十八億元。

也就是全國二十二縣市及六個直轄市，將依政院版財劃法修正草案的五大目標及五大優點，在一兆二千零二億元額度內，由政院依統籌稅款、一般性補助及計畫型補助等三種不同名目，由中央撥款補助地方。

行政院秘書長張惇涵在行政院會後記者會表示，他在院會中向六都代表提出「兩個拜託」。第一，六都若支持政院版財劃法，就是支持其他十六個縣市政府，也向十六縣市喊話，因為十六縣市的成長幅度超越六都。

經設算，全國二十二個縣市統籌稅款、一般型補助、計劃型補助總額都較去年增加，其中十六個縣市成長百分之二十五、直轄市成長百分之十五，做到均衡台灣，但未影響六都的城市競爭力。

張惇涵指出，中央並未忘記或無視北市的財政努力，台北市統籌稅款仍是全國最高；新北市土地最大、人口最多，因此三項補助款增加數是全國最高；桃園市為新興發展的國門之都，桃園市統籌稅款、一般性補助增幅六都最高；台中市的三項合計的增幅會是六都最高。

張惇涵並喊話十六縣市，政院版財劃法中，縣市成長幅度超越六都，這是上次卓揆聽取農業縣市首長建議後，因此納入農業產值；過去立法院修法將汙染留在鄉村，營業稅繳到大都會，政院版草案也將工業人口對地方汙染納入考量，進一步往均衡台灣道路前進。

對於離島縣市，張惇涵特別喊話國民黨金門立委陳玉珍、馬祖立委陳雪生支持。行政院版考量離島建設困難度高，將離島面積以兩倍計算，也因應金門、馬祖鄉親長年呼籲，將菸酒稅納入財源計算。