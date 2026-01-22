史上最高！6400萬預算加持 東京應援場地借到
世界棒球經典賽3月即將登場，中華隊全力備戰，運動部也支援，今年補助金額創新高，達到6400萬，後勤與心理支援全面升級，為的就是讓球員專心拚戰，力拚晉級。另外場外也有好消息，會長蔡其昌宣布，台日大戰東京應援場地已經借到了，球迷得知消息全嗨翻，更敲碗希望是東京體育館。
一球接一球打，教練在旁不斷修正揮棒軌跡。經典賽中華隊球員們頂著大太陽反覆接球、轉傳，動作完全不敢馬虎，不論是默契還是體能，中華隊球員都已逐漸調整到位。而球員們除了在場上訓練，另外更安排心理課，強化選手心理。
經典賽中華隊陳傑憲：「ISFJ（守護者人格），平常就很吵，工作嘛為了大家，自己私下的話喜歡安靜，不喜歡被打擾。」
經典賽3月就將開打，運動部成為中華隊最大後盾，補助達到歷年最高6400萬，同時也由聯盟籌組超過40人的行政後勤與情蒐團隊，就是要給球員最好環境，力拚晉級複賽，前進美國。
另外也有好消息，世界棒球經典賽，台灣對日本比賽一票難求，如今中職會長蔡其昌發文宣布，已經借到東京台日戰的場地。雖然轉播授權正在送審中，不過消息一出，讓不少球迷嗨翻，一定會到場支持中華隊。不過也有人建議，因為黃牛猖獗，到時候開賣一定要實名制，避免有心人士拿來詐騙。
球評石明瑾：「這件事情是很重要的，對於一個運動的人來講，有任何人能夠為你加油，就算他不是在你的面前，你心裡知道有人為你加油，他都是一股力量喔。」
雖然場地還沒公布，不過不少人已經敲碗東京體育館，不只搭車方便，距離東京巨蛋也很近，搭地鐵只要18分鐘，另外搭車也只要19分鐘。
經典賽中華隊鄭宗哲：「都相處的還不錯，因為現在這個階段，主要其實教練沒有就是定位怎麼樣。」
經典賽中華隊全力備戰賽事，台灣球迷也已經準備好買票前往日本，為台灣英雄應援。到時候沒搶到票沒關係，《EBC東森新聞》也將全程轉播，一起為中華隊加油。
2026WBC世界棒球經典賽看東森
