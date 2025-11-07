史上有19個「11月颱風」發過警報！鳳凰若登陸 將創1紀錄

生活中心／游舒婷報導

根據氣象署預估路徑，輕颱鳳凰將北轉，且可能侵襲台灣。而根據氣象署統計，歷年11月曾經發布颱風警報的颱風共有19個，其中登陸台灣的是1967年「吉達」，如果鳳凰登陸，那就將成為58年來首個登陸的颱風。

鳳凰巔峰強度可達「強烈颱風」。（圖／取自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

根據氣象署歷年的統計資料，歷年11月時，有19個發布過颱風警報的颱風：

歷年11月發過警報的颱風一覽。

這些颱風當中，中心有登陸台灣的是「吉達」颱風，根據開放博物館的相關資料，民國56年11月18日，強烈颱風吉達侵襲台灣東部，其中花蓮縣首當其衝，造成嚴重災害，不僅連外道路橋樑遭到嚴重破壞、通訊中斷，其中約三千間房屋全倒和半倒，共有七千多人無家可歸。

廣告 廣告

而目前根據氣象署的預測，預估鳳凰11日將到南海，且有北轉趨勢往台灣來，12日、13日最接近台灣、影響最大，目前預測會在10日發布海上警報、11日發布陸上警報。

更多三立新聞網報導

健保補充保費惹民怨！醫師也發聲不挺：3種人收費才公平

做好防颱工作！鳳凰巔峰強度估可達「強烈颱風」影響日期曝

鳳凰恐轉中颱「直穿台灣」！專家揭3特點：是罕見個案

營養午餐出現「泡麵蒸蛋」學生傻眼 校方回應了：滿意度九成

