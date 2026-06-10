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歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（C3S）指出，剛過去的5月成為有紀錄以來全球第二熱的5月。受氣候變遷與聖嬰現象（El Niño）雙重影響，全球陸地與海洋均溫持續攀升，多地更爆發致命洪災與熱浪。

根據歐盟（EU）哥白尼氣候變化服務（C3S）的最新數據，上個月的全球平均氣溫比19世紀工業化前水準高出攝氏1.42度。科學家指出，自1940年有紀錄以來，全球氣溫呈現持續上升趨勢，極端高溫已逐漸成為常態。

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西歐地區在今年初便遭遇了史上罕見的強烈熱浪，這與科學家對氣候變遷影響歐洲的預期相符。除了高溫，極端天氣也在全球肆虐，包括中國與土耳其上個月都發生了致命的洪災。太平洋部分海域也觀測到異常高溫，顯示大氣環境正向聖嬰現象（El Niño）過渡。

聖嬰現象通常每2到7年發生一次，因信風減弱導致東太平洋海水變暖。這種自然現象往往會推升全球氣溫並擾亂降雨模式，造成部分地區乾旱，另一部分地區則出現暴雨。專家警告，隨著聖嬰現象在未來幾個月正式形成，全球恐將面臨更嚴峻的極端氣候挑戰。

原文出處：史上第二熱5月！全球均溫持續飆升 聖嬰現象恐加劇極端氣候

本文由AI協作，經編輯審核後發布