歷史第二高分？網友硬把《柯瑞當家》捧成歷史神作僅次《33號遠征隊》

知名綜合評分網站 Metacritic，最近出現了一個讓許多網友意想不到的情況，一款名為《柯瑞當家》（Cory in the House）的 NDS 老遊戲，突然在玩家評分榜上突然飆升到歷史第二高分。這款於 2008 年發行、改編自同名迪士尼喜劇的遊戲，原本默默無聞早被大眾遺忘，但在大量玩家湧入給予滿分評價後，其分數一度衝上 9.4 分，緊追在 2025 年黑馬的《光與影：33號遠征隊》9.6 分之後。

差點因為惡作劇洗分被超過。（圖源：光與影:33號遠征隊）

廣告 廣告

這次洗分事件可不是什麼遊戲本身的隱藏品質、遊戲性被發現，只是一群網路社群成員發起的惡作劇行動。根據社群上的討論，這些行動早從 2013 年就已經在 4chan 發起，是當年一連串迷因梗的一部分，即便 Metacritic 官方多年來察覺異常並開始刪除部分的惡搞評價，卻時不時的有網友去洗分，試圖將《柯瑞當家》推上 Metacritic 的榜首寶座。至今，導致分數略有波動，但該作目前仍維持在極高的評分位置，本文撰寫實則是從 9.5 分掉到 9.3 分。

而作為 2025 年黑馬的《光與影：33號遠征隊》，也在這事件中獲得社群支持，從原本 9.5 分的玩家分數，衝上 9.6 分的成績，拉大了和第二名之間的差距。目前《柯瑞當家》同樣保持歷史第二高分，和《巫師3》、《潛龍諜影》（1998）、《潛龍諜影3：食蛇者》、《潛龍諜影3：求生戰》、《沉默之丘2》、《魔法門之英雄無敵3》等經典遊戲同分。