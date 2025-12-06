史上第一人！洪佩瑜大型演出「全場關燈」 北流12分鐘黑壓壓

洪佩瑜演唱時要求台下關掉手機，北流現場一片黑壓壓。示意圖



曾在金曲、金馬獲得獎項的洪佩瑜，今晚（12/6）首度在台北流行音樂中心舉辦大型演唱會，進行到中間時，洪佩瑜首創先例，邀全場進行「關」燈儀式，要求粉絲關掉手機，提醒大家不要亂摸，從舞台上到觀眾席，全場一片黑壓壓，在這獨特場域演唱12分鐘，讓4000名觀眾經歷前所未有的體驗。

關燈後，洪佩瑜深情獻唱〈Strange〉、〈躲貓貓〉、〈Passenger Side〉，4000名粉絲感受這從未有過的觀看方式，靜下心感受歌者帶來的真摯歌聲，她說，「這個關燈環節其實是我的私心願望，雖然看不見大家，但心是很貼近彼此的。」

洪佩瑜聊到，以前自己練舞的過程，有時候身體移動時也會閉上眼睛，「那些時間會突然覺得感受都變得很清楚，視覺好像一路延續到皮膚上，知道身體會帶著我去體驗一切讓我很有安全感，想在今天把這樣的心情分享給大家。」

不同於過去文青樣貌，洪佩瑜今晚在眼妝、鼻樑點綴銀色妝感，身穿一襲用珍珠打造的米白色低胸裙裝，從2層樓高的升降台上現身，帶來〈你是自由的〉、〈LET IT BLEED〉、〈包括但不限於〉等歌曲，她興奮地說，「一直在想，唱完這4首歌當下感受是什麼，現在終於知道了！唱完好像要喘個一分鐘。」好友青峰、阿龔、馨儀、理想混蛋等人都在現場聆聽。

