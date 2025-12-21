史上第一人！超級富豪馬斯克身價衝破7000億美元

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）正式成為全球首位身價突破7000億美元（約22兆元新台幣）的超級富豪。根據最新財富榜單，馬斯克的個人淨資產在19日大幅飆升至7490億美元（約23.6兆元新台幣），主因是德拉瓦州最高法院裁定恢復了他曾在去年被下級法院判定無效的特斯拉股票選擇權酬勞。這項指標性的裁決讓馬斯克的財富在一天內暴增千億美元，寫下人類財富史上最驚人的里程碑。

馬斯克成為全球首位身價突破7000億美元的超級富豪。 （圖／翻攝Youtube「 Tesla 」）

根據《路透社》20日報導，《富比世》（Forbes）億萬富翁指數顯示，馬斯克身價大漲的核心動力來自於法院恢復了其2018年的薪酬方案，該方案目前的市場價值高達1390億美元（約4.38兆元新台幣）。儘管下級法院曾在兩年前以「高到無法理解」為由廢除該補償協議，但德拉瓦州最高法院此次裁定，先前撤銷該方案的判決是不恰當且對馬斯克不公平的，因此決定予以恢復。

馬斯克本週的資產增長速度極為驚人。在週五衝破7000億大關之前，由於其公司SpaceX傳出即將上市的消息，他的身價才剛在早些時候成為史上首位突破6000億美元（約18.9兆元新台幣）的人。此外，特斯拉股東在今年11月還通過了一項驚人的1兆美元（約31.52兆元新台幣）薪酬計畫，這是企業史上規模最大的薪酬方案。投資者透過投票表達了對馬斯克願景的支持，即將特斯拉從純電動車廠轉型為AI與機器人的技術巨頭。

馬斯克的個人財富遠遠高出第二名近5000億美元。（資料照／《美聯社》）

根據《富比世》排行榜，馬斯克目前的個人財富已將其他億萬富翁遠遠拋在其後。他的資產總額比目前全球第二大富豪Google共同創辦人賴利·佩吉（Larry Page）高出了近5000億美元（約15.76兆元新台幣）。市場分析人士指出，隨著法律爭議塵埃落定，加上特斯拉在自動駕駛與機器人領域的佈局，馬斯克在全球商界的統治地位短期內將難以被撼動。

