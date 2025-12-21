史上第一人！超級富豪馬斯克 身價突破7千億美元

特斯拉執行長馬斯克。路透社



美國電動車巨擘特斯拉執行長馬斯克身價持續看漲！據《富比世》（Forbes）全球富豪榜，馬斯克的淨資產19日稍晚已飆升至7490億美元，較世界第二大富豪的身價多出近5000億美元。

綜合路透社、CNBC報導，馬斯克（Elon Musk）身價暴增的原因，在於德拉瓦州（Delaware）最高法院19日裁定，恢復他在2018年獲得的特斯拉股票選擇權，其價值約1390億美元。

這項薪酬方案曾在2024年遭下級法院駁回，理由是金額高到「難以理解」（unfathomable），但德拉瓦州最高法院表示，該判決對馬斯克並不公平，並判處1美元的象徵性賠償。

消息曝光後，馬斯克並未發表正式聲明，僅在自家社群平台X上簡短回應，表示自己「獲得平反」。

據《富比世》全球富豪榜，馬斯克的身價比Google共同創辦人佩吉（Larry Page）多出近5000億美元。

今年11月，特斯拉股東單獨批准一項價值1兆美元的馬斯克薪酬計劃，認可其將特斯拉（Tesla）從電動車製造商轉型為人工智慧（AI）和機器人巨擘的願景。這是史上金額最高的企業薪酬方案。

而在本週稍早，隨著馬斯克的航太新創公司SpaceX傳出上市消息，這位世界首富更成為有史以來第一個淨資產超過6000億美元的人。

