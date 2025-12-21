史上第一人 馬斯克身價飆破7000億

富比世估算，馬斯克已成為全球首位身家破7000億元的超級富豪。(路透)

距離馬斯克(Elon Musk)成為全球首位身家破6000億元的超級富豪，不過才短短四天，他的身家在19日再創新猷，一口氣衝破7000億元，這是拜德拉瓦州最高法院推翻馬斯克一筆特斯拉股票選擇權獎勵的下級法院判決所賜，這筆股票選擇權目前市值約為1390億元。

富比世(Forbes)估算，在馬斯克上訴成功後，其身家目前來到創紀錄的7490億元。

最高法院判決出爐後，特斯拉再次成為馬斯克最有價值的資產。除了手中的股票選擇權外，他還持有這家電動車製造商12%的普通股，市值約1990億元，使其特斯拉相關持股總值達到3380億美元。這還不包括特斯拉於11月另外授予馬斯克的一項破紀錄薪酬方案；若特斯拉在未來十年達成所謂的「火星任務」績效目標，例如市值成長超過八倍，該方案可讓馬斯克額外獲得最多高達1兆元的股票。

廣告 廣告

馬斯克第二大資產是他持有約42%股權的SpaceX。根據本月啟動的一項私人股份收購案，這家火箭製造商的估值從8月的4000億元翻倍至8000億元，使馬斯克持有的SpaceX股份估值約為3360億元，僅比其特斯拉持股少約20億元。

最有可能讓馬斯克成為全球首位兆元等級的富豪，或許不是特斯拉，而是SpaceX。據悉SpaceX擬於2026年推動首次公開發行股票(IPO)，屆時估值可能上看約1.5兆元。

距離兆元身價里程碑，馬斯克大約只相差Google共同創辦人佩吉(Larry Page)的身價。佩吉這位全球第二大富豪，估計身家約2530億元，與馬斯克的差距為驚人的5000億元。

另外，特斯拉最近在申請一項專利，引人注目，涉及一種新型車頂設計，描述新的車頂結構可讓衛星訊號通過，有別於傳統的設計會阻擋或削弱衛星訊號。

更多世界日報報導

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底